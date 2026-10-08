Cofrai levanta 2,6M y compra A&C para digitalizar el sector de protección contra incendios

La empresa prevé contratar a unos 15 profesionales en dos años para reforzar ventas, atención al cliente y expansión en Latinoamérica.

Cofrai suma 200 clientes, 35 empleados y presencia en España, Portugal, Argentina y Chile; su objetivo es alcanzar 1.000 clientes en 2028.

La compañía adquiere Arte & Comunicaciones Avanzadas (A&C), especializada en formación online y certificación para el sector de protección contra incendios.

Cofrai cierra una ronda de 2,6 millones de euros liderada por el fondo holandés DFF Ventures, con la entrada del inversor español Swanlaab.

Cofrai, el software vertical para empresas de protección contra incendios, ha cerrado una nueva ronda de financiación de 2,6 millones de euros liderada por el fondo holandés DFF Ventures, especialista en etapas presemilla y semilla, a la que también se ha incorporado el español Swanlaab.

Con la inversión, Cofrai ha adquirido Arte & Comunicaciones Avanzadas (A&C), especialista en formación online y certificación en protección contra incendios para responder a uno de los mayores retos del sector.

En apenas tres años, Cofrai se ha convertido en el software de referencia del sector: cuenta ya con 200 clientes, incluidas algunas de las empresas más relevantes del mantenimiento de protección contra incendios, un equipo de unas 35 personas y operaciones en España, Portugal, Argentina y Chile, y prevé llegar a los 1.000 clientes en 2028.

Entre sus clientes, se encuentran grupos que externalizan servicios y se dedican a servicios esenciales y sociales como Clece, de ACS, o el Grupo Eulen.

La compañía estima incorporar alrededor de 15 profesionales en los próximos dos años, sobre todo en las áreas comercial, de atención al cliente y de expansión en Latinoamérica.

"Es un sector esencial en el que casi no hay actores tecnológicos y donde la combinación de IA y servicios puede crear un nuevo líder. Con A&C, Cofrai ya tiene ambas piezas y un camino claro para ser el líder en Europa", comenta Federico Maroli, socio de DFF.