Banco Sabadell se blinda ante nuevas opas al dar entrada al francés BPCE con un 7% de forma amistosa

BPCE solicitará un puesto en el consejo de Sabadell, sujeto a las autorizaciones pertinentes, reforzando el núcleo institucional del banco junto a Amundi y Zurich.

Ambas entidades explorarán alianzas en banca corporativa y de inversión, leasing, crédito al consumo y negocio internacional, con conclusiones previstas para comienzos de 2027.

BPCE respalda la estrategia y al equipo directivo de Sabadell, y limitará su participación al 9,9%, con margen para comprar hasta un 2,9% adicional.

El banco francés BPCE adquiere un 7% de Banco Sabadell como socio estable y amistoso; la operación podría superar los 1.100 millones de euros a precio de mercado.

El segundo banco francés, BPCE, ha adquirido un 7% del capital social del Banco Sabadell con el objetivo de ser un socio estable y amistoso de la entidad catalana, según la nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Ambas partes tienen la voluntad de explorar una cooperación estratégica empresarial para poner las capacidades de BPCE a disposición de los clientes de Banco Sabadell y generar valor adicional de forma conjunta.

La nota oficial no estima el precio de la operación. Pero si se ha realizado mediante compras en mercado e instrumentos financieros, hay que estimar que un 7% del Sabadell, con la última cotización en el mercado, puede superar los 1.100 millones de euros.

El acuerdo llega un año después de que se certificara el fracaso en la opa hostil de BBVA sobre el banco vallesano, que tan sólo obtuvo el 25,33% de ‘síes’ de sus accionistas.

BPCE “respalda plenamente la estrategia y los planes de crecimiento de Banco Sabadell, así como a su equipo directivo”, que “ha liderado con éxito una destacada transformación de la entidad”, según el comunicado remitido.

BPCE no tiene intención de aumentar su participación en Banco Sabadell por encima del 9,9%, lo que abre la puerta a comprar un 2,9% adicional.

Con el apoyo de Banco Sabadell, BPCE iniciará los trámites y conversaciones necesarios con las autoridades supervisoras españolas y europeas para el nombramiento de un miembro en el consejo de administración de Banco Sabadell, sujeto a los procedimientos de gobierno corporativo aplicables y a las autorizaciones requeridas.

De esta forma, el nuevo Sabadell con Marc Armengol al frente como CEO reinicia su etapa en solitario con otro gran socio industrial europeo en su accionariado, que se suma a Amundi y Zurich creando un núcleo institucional fuerte que le blinde ante posibles nuevas opas. Y al estar la participación por debajo del 10%, esquiva el ‘escudo antiopas’ español y, por tanto, no tendrá que pedir autorización previa al Gobierno de España.

BPCE y Banco Sabadell tienen la intención de explorar oportunidades de negocio, en particular en banca corporativa y de inversión, leasing de bienes de equipo, crédito al consumo y negocio internacional de clientes. Estas conversaciones, cuya conclusión se prevé a comienzos de 2027, tendrán como objetivo identificar ámbitos en los que la cooperación pueda apoyar el desarrollo de Banco Sabadell en España y, al mismo tiempo, reforzar la presencia europea de BPCE.

Son ámbitos que coinciden en parte con los que señaló el propio banco en mayo. Como publicó EL ESPAÑOL-Invertia, Sabadell abrió entonces la puerta a compras en crédito al consumo, pagos o banca de empresas para ganar capacidades de nicho. Hasta ahora trabaja con socios externos como Amundi en fondos, con quien ha renovado su alianza hasta 2035, y Zurich en seguros.

“BPCE y Banco Sabadell informarán al mercado, de conformidad con la normativa aplicable, de cualquier avance relevante en estas conversaciones”, avanzan.

Groupe BPCE es el segundo grupo bancario de Francia y el cuarto de la zona euro por capital, sobre todo conocido por su filial de banca corporativa, de inversión y de gestión de activos, Natixis. Como grupo cooperativo al servicio de la economía real, presta apoyo a 36 millones de clientes en todo el mundo, gracias al compromiso de sus 110.000 empleados.

En el resto de Europa está presente a través de Novo Banco, BPCE Equipment Solutions y Oney, y en banca de inversión y gestión de activos, a través de Natixis CIB y Natixis IM.

"Su decisión de invertir en Banco Sabadell constituye un reconocimiento a la solidez de nuestro proyecto en solitario", asegura el presidente, Josep Oliu. Añade que la presencia de BPCE "refuerza la fortaleza y la estabilidad de nuestra base accionarial".

"Esta operación refuerza nuestra capacidad para seguir ejecutando nuestro plan estratégico y generar valor sostenible a largo plazo. La entrada de BPCE en nuestro capital nos aporta un socio con visión a largo plazo y una experiencia que creemos que puede complementar nuestras capacidades y ayudarnos a aprovechar con éxito las oportunidades que ofrece el mercado", ha afirmado el consejero delegado de la entidad, Marc Armengol.

El consejero delegado de BPCE, Nicolas Namias, ha destacado que la inversión "encaja plenamente" con su plan estratégico y supone un paso más en su diversificación en Europa. "Refleja nuestra confianza en el equipo directivo de Sabadell, en su estrategia y en su potencial de crecimiento a largo plazo", ha afirmado.

El movimiento replica los realizados en los últimos meses por Cajamar, que ha dado entrada en su accionariado con sendas participaciones del 9,9% al francés Crédit Agricole y al italiano Generali, con quienes explorará nuevas líneas de negocio.