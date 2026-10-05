Uno de los nuevos espacios de Cosentino. El Español

Cosentino refuerza su expansión en EEUU con nuevos espacios en Nueva Jersey y Florida

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LO ESENCIAL Las claves Cosentino abre en Montclair, Nueva Jersey, su primer Cosentino Studio en Estados Unidos, el quinto de este formato a escala mundial. La compañía inaugura un Cosentino City en Naples, Florida, con lo que alcanza 13 espacios de este tipo en EEUU y 44 en todo el mundo. La expansión incluye un Cosentino Center de 3.500 metros cuadrados y la renovación de sus establecimientos de Nueva York y Chicago. Estados Unidos concentra más del 55% de las ventas de Cosentino, que construye una tercera fábrica mundial en Jacksonville y prevé invertir 350 millones entre 2026 y 2028.

Cosentino refuerza su red comercial en Estados Unidos con nuevas aperturas en Nueva Jersey y Florida, en un plan de expansión que incluye renovación de distintos espacios en un país en el que tiene más del 55% de sus ventas.

Entre 2026 y 2028, Cosentino tiene previsto invertir 350 millones de euros para ampliar y mejorar sus instalaciones productivas y a continuar desarrollando su red comercial a escala internacional.

Precisamente en Estados Unidos la multinacional andaluza está embarcada en la construcción de una planta de producción en Jacksonville (Florida). Sería su tercera fábrica en el mundo, tras la de Cantoría en Almería y Brasil.

La principal novedad ahora es la llegada de Cosentino Studio a Montclair, Nueva Jersey. El primer establecimiento con este formato en el mercado estadounidense y el quinto a nivel mundial.

El concepto, hasta ahora presente únicamente en Girona, Granada, Lima y Brasilia, incorpora "entornos inmersivos y nuevas formas de presentar los materiales" para "visualizar las distintas soluciones en entornos reales".

La compañía amplía también su presencia en Florida con un nuevo Cosentino City en Naples, que eleva a 13 el número de espacios de estos espacios en Estados Unidos y a 44 a nivel global.

También abre un nuevo Cosentino Center de aproximadamente 3.500 metros cuadrados, que integra salón expositivo, oficinas y almacén en un mismo emplazamiento.

Estas aperturas se suman a la renovación de establecimientos de Nueva York y Chicago, dos de los principales espacios de referencia de Cosentino en el país, donde se podrán conocer también las últimas novedades de Èclos, Dekton y Silestone.

Esta mayor presencia en Estados Unidos se enmarca en el modelo de crecimiento internacional de Cosentino. Con sede central en Almería, la compañía opera en más de 120 países y cuenta con una red de más de 180 instalaciones comerciales y de servicio en todo el mundo.

Más del 90% de su facturación procede actualmente de los mercados internacionales, que constituyen una de las principales palancas de desarrollo del grupo.

"Nuestra ambición es seguir creciendo cerca de nuestros clientes y de los profesionales que trabajan con nuestras marcas", ha señalado el vicepresidente ejecutivo de Grupo Cosentino y CEO de Cosentino Americas, Eduardo Cosentino.

"La evolución de nuestra red comercial nos permite entender mejor las necesidades de cada mercado y acercar a cada uno de ellos la capacidad de innovación, diseño y desarrollo industrial que impulsamos desde España", ha añadido.