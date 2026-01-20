March y Stoneshield compran un 10% de Exolum al fondo de pensiones APG

En España, Exolum gestiona una de las redes logísticas más avanzadas del mundo, con 4.000 km de infraestructura y ocho millones de metros cúbicos de almacenamiento.

Operación de calado en el sector de la infraestructura energética. Banca March y Stoneshield, la firma de inversión fundada por Juan Pepa y Felipe Morenés, han comprado un 10% del capital de Exolum al fondo de pensiones holandés APG.

Concretamente, March se ha hecho con un 5% y el fondo de Pepa y Morenés, con otro 5%, tal y como ha avanzado Expansión y confirman a este periódico fuentes de las entidades involucradas. Aunque el precio de la transacción no ha trascendido.

La inversión de March y Stoneshield en el operador logístico de hidrocarburos Exolum se explica porque es "una empresa clave del sector energético, caracterizada por un modelo de negocio con altas barreras de entrada y un liderazgo internacional en constante crecimiento", según recoge Banca March en su comunicado.

Fundada en 1927, Exolum "es hoy una empresa referente en el transporte, gestión y almacenamiento de graneles líquidos y otros productos esenciales para la movilidad y la industria, incluidos biocombustibles y productos químicos".

Asimismo, la compañía opera en un total de diez geografías, con un papel muy relevante en el suministro a la aviación en Reino Unido, tanto civil como militar.

En España, Exolum gestiona una de las mayores y más eficientes redes logísticas del mundo, con una infraestructura avanzada que da soporte al suministro energético (4.000 kilómetros, 39 instalaciones y ocho millones de metros cúbicos de almacenamiento).