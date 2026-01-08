Manuel Vilches, nuevo director científico y de asuntos médicos de Philip Morris España

Liderará la estrategia científica de Philip Morris en España, buscando integrar el rigor científico y el diálogo con la comunidad médica para avanzar en la reducción del riesgo y un futuro libre de humo.

Su objetivo es impulsar la investigación científica, la transparencia y la innovación responsable en la compañía.

Vilches aportará su experiencia en innovación sanitaria y liderazgo en proyectos estratégicos tanto en el sector público como privado.

Manuel Vilches Martínez ha sido nombrado nuevo director científico y de asuntos médicos de Philip Morris España.

Vilches inicia esta nueva etapa con el objetivo de seguir impulsando la investigación científica, la transparencia y la innovación responsable, según ha destacado la compañía en un comunicado.

El nuevo director cuenta con una amplia trayectoria liderando proyectos estratégicos en el ámbito médico, institucional y de innovación sanitaria, tanto en el sector público como el privado.

Ha trabajado en organizaciones de referencia como REMPe-DPS, Johnson & Johnson MedTech, Fundación IDIS, Cofares, Vithas Hospitales y Sanitas-BUPA.

Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en cirugía general y aparato digestivo por la Universidad Autónoma de Madrid - Fundación Jiménez Díaz.

Nuevo cargo

Cuenta también con un MBA de la Universidad Pontificia de Comillas y un máster en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, además de Programas de Alta Dirección en IESE y San Telmo Business School, y es profesor en diferentes escuelas de negocios.

Como nuevo director científico y de asuntos médicos de Philip Morris en España, Vilches liderará la estrategia científica que impulsa la transformación de la compañía, lo que él ha definido como "un proyecto apasionante que combina ciencia, innovación, propósito y compromiso con la mejora de la salud pública".

"Desde esta posición, impulsará la integración del rigor científico, la innovación y el diálogo con la comunidad médica dentro del marco del compromiso global de Philip Morris con la reducción del riesgo y la construcción de un futuro libre de humo", ha señalado la compañía.