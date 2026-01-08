KPMG reelige a Juanjo Cano como presidente para los próximos cinco años

La reelección de Cano se produce en un contexto de cambios en el sector, tras anunciarse que Deloitte tendrá próximamente a su primera presidenta mujer en España.

Desde su llegada en 2021, Cano ha impulsado la transformación digital, el refuerzo de áreas legales y fiscales y la consolidación de KPMG como referente en auditoría y consultoría.

El proceso de reelección se desarrolló entre el 18 y el 22 de diciembre, fue supervisado por Bureau Veritas y tuvo a Cano como único candidato.

KPMG en España ha culminado el proceso de elección de su presidente para los próximos cinco años con la reelección de Juanjo Cano, actual presidente, lo que "confirma el alto nivel de consenso y alineamiento dentro de la firma y la cohesión del partnership en torno a un proyecto de largo plazo", señalan desde la consultora en un comunicado.

Cano ha sido reelegido presidente para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2031, tras un proceso que ha contado con el apoyo unánime de los socios.

En concreto, el proceso se abrió el 7 de noviembre, se desarrolló con la única candidatura de Cano y culminó con la votación entre el 18 y el 22 de diciembre, bajo la supervisión independiente de Bureau Veritas.

Cano inició su mandato como presidente de KPMG en España en octubre de 2021, sucediendo a Hilario Albarracín. Desde entonces, ha completado hitos clave del plan estratégico a 2026 y afronta ahora un nuevo periodo en el que definirá la hoja de ruta para los próximos años.

Además, Cano forma parte del global board de KPMG y del comité ejecutivo de KPMG EMA, lo que ha potenciado la relevancia estratégica de España dentro de la red internacional y ha contribuido a la coordinación y desarrollo de iniciativas globales.

El presidente y CEO de KPMG en España ha desarrollado toda su carrera profesional en la firma.

Durante su presidencia, KPMG ha liderado las auditorías del Ibex 35, impulsado las áreas de Legal y Fiscal con mayor presencia territorial y digital, consolidado Deal Advisory como referente en asesoramiento de transacciones y reforzado la consultoría con foco en transformación, tecnología e inteligencia artificial.

La reelección de Cano al frente de KPMG se sucede poco después de conocerse que Deloitte elegirá a Ana Torrens como presidenta, una veterana socia que se convertirá en la primera mujer en liderar una Big Four en España.