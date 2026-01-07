Indra supera los 10.000 millones en bolsa impulsada por Venezuela y el contrato adjudicado en EEUU

El sector de defensa europeo en general está experimentando subidas, con empresas como Thales, Rheinmetall, Saab y BAE Systems también al alza por la incertidumbre geopolítica.

Indra bate récord y termina la sesión de este miércoles superando por primera vez los 10.000 millones de euros de capitalización bursátil. Los títulos de la compañía española escalan y alcanzan la cota de los 57 euros.

Indra termina la jornada con sus títulos en 57,6 euros y su revalorización acumulada en lo que va de año ronda ya el 19%. La empresa presidida por Ángel Escribano consolida la trayectoria alcista de 2025, en la que su crecimiento fue del 184,19%.

La capitalización bursátil de Indra al término de la sesión de este miércoles ha alcanzado los 10.200 millones de euros, 1.600 millones de euros más que los 8.574 millones de euros en los que terminó 2025.

"La tendencia hacia este sector (el de la defensa) es clara por el contexto geopolítico y la sensación de que el orden mundial ha cambiado desde unos años tranquilos a una época de mayores intervenciones militares o, al menos, tensiones más explícitas" han resaltado los analistas de XTB.

"De hecho, la conversación pública ahora está migrando hacia Groenlandia y la intención de Estados Unidos de hacerse con ella", apuntaban las mismas fuentes.

La jornada bursátil de Indra, además de por la situación geopolítica actual, también ha estado marcada por la reciente consecución de un contrato de casi 300 millones de euros con la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

La compañía española renovará los sistemas de control del tráfico aéreo e instalará nuevos radares terrestres en el país norteamericano.

Tendencia del sector

De hecho, la situación de incertidumbre geopolítica también está llevando en volandas la cotización de los otros grandes valores europeos en el sector de la defensa.

La francesa Thales se ha anotado este miércoles una subida del 8,31% y encadena cuatro jornadas consecutivas en verde, mientras que la alemana Rheinmetall ha registrado un impulso bursátil del 4,85%.

En la misma línea, y la sueca Saab se ha revalorizado un 4,28% y la británica BAE Systems ha cerrado la sesión de este miércoles con un repunte bursátil del 2,37%.

A su vez, la italiana Leonardo se ha revalorizado un 5,09% y el grupo Airbus se ha anotado una subida del 2,08%.