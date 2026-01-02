El Supremo admite a trámite un recurso de Santa Bárbara que pide bloquear 3.000 millones en préstamos a Indra y EM&E

El plan de modernización militar español contempla préstamos sin intereses por 14.224 millones de euros a empresas como Indra, Airbus y Navantia.

El objetivo de la acción legal es proteger la tecnología española, los trabajadores y el tejido industrial nacional del sector defensa.

Santa Bárbara solicita la suspensión cautelar de estos créditos estatales, a interés 0%, otorgados para prefinanciar dos programas principales de artillería dentro de la modernización militar.

El Tribunal Supremo ha admitido un recurso de Santa Bárbara Sistemas para suspender préstamos de 3.000 millones de euros concedidos por el Gobierno a Indra y EM&E.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por Santa Bárbara Sistemas en el que solicita suspender de forma cautelar 3.000 millones de euros en préstamos concedidos por el Gobierno a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en el marco de su estrategia de modernización militar.

Según informa Europa Press, la compañía propiedad de General Dynamics European Land Systems (GDELS) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la concesión de créditos a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y EM&E para los programas de los obuses de ruedas (1.181 millones de euros) y de cadenas (1.821 millones de euros).

En este recurso, Santa Bárbara solicita, como medida cautelar, la suspensión de estos préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) para prefinanciar los dos principales programas de artillería lanzado por el Gobierno. Una petición que aún debe resolverse.

Ambos préstamos están recogidos en el real decreto del 14 de octubre 2025 en el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de créditos para el desarrollo industrial de los programas especiales de modernización militar.

En total, el Ejecutivo español ha concedido 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diferentes empresas del sector de la defensa para prefinanciar el desarrollo de los programas de modernización militar.

Fuentes de Santa Bárbara Sistemas consultadas por la agencia de noticias explican que el objetivo de esta iniciativa legal es "proteger la tecnología española, a los trabajadores y suministradores de la empresa e impulsar las capacidades industriales actuales del sector de defensa en España".

Asimismo, la empresa resalta que sigue en conversaciones con el ecosistema industrial nacional de defensa para "cumplir con los objetivos del Gobierno" en los programas de modernización militar.

Proyectos

Los programas del plan del Ejecutivo para modernizar el sistema militar español en los que participa Indra (bien en solitario, con algún socio o adjudicados a Hisdesat, la cual controla desde el pasado martes) suponen 7.944 millones de euros en préstamos gubernamentales concedidos a la compañía.

Por su parte, los adjudicados a Airbus suman 4.030 millones de euros (hay un programa de 350 millones en el que participan Airbus e Indra), mientras que los asignados a Navantia totalizan 2.292 millones de euros.

De hecho, los dos créditos que se han solicitado bloquear de forma cautelar son los de mayor cuantía concedidos a Indra, que liderará proyectos en varios dominios (tierra, mar, espacio y ciberespacio), mientras que los asignados a Airbus y Navantia se centran en los ámbitos aéreo y naval, respectivamente.