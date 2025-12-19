‘Aprender a emprender’ con GAZC: cómo un taller se convirtió en una multinacional aeronáutica

Una experta de Banco Santander y el director de desarrollo de GAZC exploran los métodos de financiación que permiten a una empresa crecer e internacionalizarse.

Las claves nuevo Generado con IA ‘Aprender a emprender’ es un nuevo podcast de EL ESPAÑOL y Banco Santander que explora cómo escalar un negocio. El primer episodio relata la transformación de GAZC, que pasó de ser un taller familiar a proveedor multinacional de Airbus. La financiación fue clave para la expansión de GAZC, permitiéndoles invertir en innovación y abrirse a mercados internacionales. Banco Santander apoya a pymes en crecimiento a través de productos financieros, mentorías y asesoramiento especializado para la internacionalización.

El camino de una pequeña empresa que crece hasta convertirse en una gran multinacional está repleto de obstáculos, pero también de aprendizajes que compartir con otros emprendedores.

Bajo esta premisa nace ‘Aprender a emprender', un nuevo podcast de EL ESPAÑOL en colaboración con Banco Santander, que explora los pasos necesarios para construir y escalar un negocio.

En este primer episodio conoceremos el viaje de Grupo Aeronáutico Zona Cero (GAZC) de la mano de Eduardo Manubens, director de Desarrollo y Negocio, junto a Maite Cordón, directora de Santander Growth España, para ilustrar cómo la financiación puede ser el motor de una transformación asombrosa.

INSERCIÓN PODCAST

El caso GAZC: de un pequeño taller a proveedor de Airbus

Nacida a partir de la unión de talleres familiares que daban soporte a las empresas aeronáuticas en Madrid, GAZC ha evolucionado hasta convertirse en una multinacional que fabrica para Airbus y para la industria aeroespacial internacional.

Según explicó Manubens en el programa, los primeros pasos no fueron fáciles: “Se cambió el modelo de negocio, cubriendo también la compra de materia prima y los procesos finales para ofrecer piezas completas. Y ahí hubo un cambio fundamental a nivel de financiación”.

En los inicios de una empresa, la financiación es clave para dar el salto. En este sentido, advirtió Maite Cordón, “los emprendedores tienen que buscar un buen equilibrio entre los recursos propios, las ayudas públicas y también la financiación externa”.

Eduardo Manubes, Director de Desarrollo y Negocio de GAZC. Cristina Villarino

En el caso de GAZC, el impulso de la financiación les permitió invertir en maquinaria y apostar por la innovación, así como “por trabajar no solo a nivel nacional, sino abrir el negocio de manera internacional”.

GAZC tiene una trayectoria consolidada de más de 25 años, y los instrumentos de financiación han cambiado mucho. En la actualidad, aclara la directiva de Banco Santander, “hemos desarrollado productos financieros para esas fases iniciales y tenemos asesoramiento donde podemos ofrecer mentorías y formación”.

Crecimiento e internacionalización

Cuando una empresa se plantea escalar sus ventas a nivel internacional, los retos son múltiples. En estos casos, “contar con el apoyo de una entidad financiera es fundamental”, reconoce Manubens.

Para ello, Banco Santander creó hace unos años Santander Growth, “con un foco muy específico hacia las pymes que pueden crecer y escalar e incluso que se están internacionalizando, como ha sido el caso de GAZC”, señala Cordón.

Maite Cordón, Directora de Santander Growth España. Cristina Villarino

Además, añade la directiva, “hay un equipo especializado que conoce los riesgos que implican esas transacciones internacionales y puede aportar a la empresa cierta predecibilidad de lo que va a pasar”.

Tanto Cordón como Manubens coinciden en que el crecimiento sostenible de una empresa se construye sobre tres pilares: visión estratégica, flexibilidad y capacidad de adaptación en términos de financiación.