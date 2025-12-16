KPMG aumentó un 5,1% sus ingresos globales en su último ejercicio fiscal, hasta casi 33.900 millones de euros

KPMG incrementó su plantilla global a 276.030 empleados, reforzando su apuesta por talento en áreas estratégicas como IA y servicios fiscales y legales.

Las divisiones de Fiscal y Legal crecieron un 7,5%, Auditoría un 6% y Consultoría un 2,9%, impulsadas por inversiones en tecnología e inteligencia artificial.

El crecimiento fue generalizado en todas las áreas y regiones, destacando América, Asia Pacífico y Europa Meridional y Oriental.

KPMG International cerró su último ejercicio, que concluyó el 30 de septiembre de 2025, con unos ingresos agregados globales de 39.800 millones de dólares (33.879 millones de euros al tipo de cambio actual). Una cifra que supone un aumento del 5,1% en moneda local y del 5,4% en dólares estadounidenses con respecto al año fiscal anterior.

En un comunicado, la firma señala que las cuentas del ejercicio fiscal 2025 muestran un crecimiento en todas las áreas geográficas y funciones, con las regiones de América, Asia Pacífico y Europa Meridional y Oriental contribuyendo al "sólido desempeño de la firma".

Juanjo Cano, presidente de KPMG en España, ha asegurado que estos resultados reflejan cómo las inversiones estratégicas que ha realizado la compañía están impulsando "un crecimiento sostenible", ya que están transformando la forma en la que trabajan y cómo aportan valor.

"Nuestra sólida presencia local, combinada con la fortaleza de nuestra red global, nos permite ofrecer soluciones diferenciales y acompañar a nuestros clientes en un entorno marcado por la irrupción de la IA, la incertidumbre y volatilidad del mercado. Esta capacidad de actuar con cercanía y, al mismo tiempo, con visión internacional, es clave para ayudar a las empresas a afrontar retos complejos y también para liderar el futuro de los servicios profesionales", ha recalcado.

KPMG anunció en 2023 un plan de inversión trienal de 4.200 millones de dólares (3.527 millones de euros) como parte de su hoja de ruta denominada Collective Strategy, centrada en tecnología, talento y sostenibilidad. Unas "importantes inversiones" que han continuado impulsando el crecimiento de la organización de manera multidisciplinar.

Divisiones

Por divisiones, el área Fiscal y Legal de KPMG creció un 7,5%, impulsada por la demanda de los servicios basados ​​en inteligencia artificial y la capacidad de transformación de la firma. También por el apoyo a los clientes para afrontar los cambios fiscales y legales a nivel global.

Por su parte, la función de Auditoría aumentó sus ingresos un 6%, impulsada por las fuertes inversiones en calidad y capacidades en IA y respaldada por el interés cada vez mayor de las organizaciones en acceder a servicios de este tipo.

El negocio de Consultoría creció un 2,9%, gracias a la continua demanda de sus servicios y al rápido crecimiento del número de proyectos para clientes ejecutados con socios aliados.

Por otro lado, KPMG remarca que, "a pesar de las difíciles condiciones del mercado global", registró un "sólido crecimiento" en todas las regiones. Así, América creció un 5,6%, Asia Pacífico un 4,7% y Europa Meridional y Oriental un 4,7%, gracias al apoyo a sus clientes para "responder al cambiante entorno económico, regulatorio y tecnológico".

"Durante el último año, las firmas miembro de KPMG han apoyado a algunas de las organizaciones más grandes del mundo para ayudar a desbloquear el potencial de la IA como motor de crecimiento y ventaja competitiva", asegura la firma, que añade que está desplegando esta tecnología en sus plataformas y soluciones.

Por otra parte, la compañía señala que su enfoque multidisciplinar les ha permitido maximizar el talento a nivel global y compartir aprendizajes entre las distintas funciones y firmas miembro.

La plantilla global de KPMG llegó a 276.030 personas durante el ejercicio fiscal 2025, gracias a la continua inversión en talento, con especial atención a la contratación de especialistas en áreas de crecimiento estratégico como la inteligencia artificial y los servicios fiscales y legales.