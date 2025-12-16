CCOO exige a Allianz Partners que aporte las cifras reales de su recorte de plantilla en España

CCOO denuncia la externalización de servicios a call centers en Latinoamérica y anuncia que tomará medidas para paliar o revertir los despidos.

La empresa justifica los despidos por la automatización de tareas y la implantación de inteligencia artificial, pero CCOO cuestiona esta razón.

La filial planea despedir a entre 1.500 y 1.800 personas a nivel global en dos años; en España serían 320 empleados, el 20% de la plantilla.

CCOO exige a Allianz Partners transparencia sobre los datos reales del recorte de plantilla previsto en España.

CCOO ha exigido a Allianz Partners que "aporte los datos y cifras reales" de los trabajadores afectados en España por el recorte de plantilla que planea la filial del gigante alemán del seguro Allianz.

"A día de hoy, la compañía sigue sin aportar ningún tipo de información a las personas trabajadoras que pudieran estar afectadas", ha denunciado el sindicato en un comunicado emitido este martes.

En concreto, Allianz Partners planea recortar entre 1.500 y 1.800 empleos durante los próximos dos años, según la información adelantada hace unas semanas por el medio especializado Insurance Times.

Según el sindicato, en España se prevé el despido de 320 trabajadores, es decir, un recorte que afectará a 1 de cada 5 trabajadores de los 1.600 que componen su actual plantilla en nuestro país.

De esta forma, CCOO manifiesta "su más rotundo rechazo" a la intención de despidos "por la gravedad y dimensión del ajuste -el 20% de la plantilla- y por no estar en absoluto justificado".

Externalizar servicios

"La compañía justifica esta medida en los avances en tecnología e implantación de inteligencia artificial (IA) para la automatización de tareas, principalmente las relacionadas con la asistencia telefónica para consultas y reclamaciones de clientes, una reestructuración que afectará no solo a España, sino también a otros países a nivel global", ha remarcado CCOO.

Sin embargo, para el sindicato "no hay hasta el momento ningún dato objetivo que demuestre que la aplicación de la IA justifique ese volumen de despidos y sí el interés soterrado de la compañía por engordar la cuenta de beneficios de los accionistas".

También ha denunciado que "la estrategia de Allianz Partners en los últimos tiempos es externalizar servicios en call center llevados desde países latinoamericanos, principalmente México y Colombia, con el objetivo de aumentar la rentabilidad y los beneficios a costa del empleo".

CCOO ha enfatizado que "tomaremos todas las medidas a nuestro alcance para paliar en lo posible la sangría de despidos e incluso revertirla al entender que es de todo punto desproporcionada".