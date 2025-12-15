El auge de la inversión agro en España: cuando el pistacho se convierte en un activo estratégico

Fellow Funders se consolida como plataforma líder en financiación alternativa agroalimentaria, acercando al inversor operaciones antes reservadas a grandes patrimonios.

El sector agroalimentario español atraviesa una etapa de fuerte profesionalización, crecimiento e innovación, en la que el campo se consolida como destino atractivo para el capital inversor.

Cada vez más ahorradores buscan activos reales vinculados a la economía productiva que combinen rentabilidad, estabilidad y sostenibilidad, y encuentran en la inversión agro una alternativa sólida frente a los productos financieros tradicionales.

En este contexto, Fellow Funders se ha posicionado como una plataforma de referencia al acercar a los inversores oportunidades tangibles en el sector agroalimentario, estructuradas con rigor y, hasta hace poco, accesibles solo a grandes capitales.​

Entre estas oportunidades destacan dos operaciones representativas: Finca Zaforas y Alboris Quintus, ambas centradas en el pistacho, uno de los cultivos con mayor crecimiento a nivel mundial.

Estos proyectos ilustran cómo la financiación alternativa puede impulsar la transformación del campo español y, al mismo tiempo, ofrecer al inversor un binomio atractivo de rentabilidad esperada y riesgo contenido.​

Finca Zaforas: pistacho a gran escala con ventaja fiscal

Finca Zaforas se plantea como una gran operación agrícola en Caspe (Zaragoza), donde Maella Regenerativa S.L. adquirirá 165 hectáreas y arrendará otras 35 para destinarlas al cultivo de pistacho.

La gestión recaerá en Europistachios, operador con amplia experiencia y más de 1.900 hectáreas entre fincas propias y de terceros, lo que aporta solidez técnica y una estructura comercial ya consolidada.​

El proyecto está especialmente diseñado para el inversor particular, con un modelo estable y fiscalmente atractivo. Según el marco actual, permite desgravar hasta el 50% de la inversión en la próxima declaración de la renta, con un máximo de 100.000 euros, lo que lo convierte en una opción interesante para optimizar el cierre del año fiscal.

Todo ello en un contexto de mercado favorable: el pistacho es uno de los cultivos de mayor crecimiento global, y España se perfila como futuro cuarto productor mundial gracias a su clima, costes competitivos y proximidad a un mercado de unos 450 millones de consumidores.​

Alboris Quintus: transformación ecológica y eficiencia productiva

Alboris Quintus representa una operación de transformación agrícola de alto valor en Puerto Lápice, donde se prevé convertir 14,5 hectáreas en una plantación intensiva de pistacho ecológico de variedad Sirora.

La gestión estará en manos de Alboris Mancha, operador con amplia experiencia y más de 450 hectáreas en explotación, lo que garantiza conocimiento técnico y trayectoria en este tipo de cultivos.​

El proyecto apuesta por un modelo sostenible y eficiente: agricultura ecológica certificada, sistema de riego autosuficiente alimentado por energía solar y una dotación hídrica adecuada.

Desde la perspectiva del inversor, Alboris Quintus ofrece un ticket de entrada accesible gracias a la estructura de arrendamiento y al acompañamiento técnico y financiero profesional.

Los retornos estimados se sitúan en una horquilla de 5.000 a 8.000 euros por hectárea y año una vez la explotación entra en régimen, con distintas vías de salida: dividendos, posibles recompras o una eventual venta corporativa del proyecto.

Un atractivo diferencial para el inversor

Finca Zaforas y Alboris Quintus comparten rasgos que explican el atractivo diferencial de este tipo de operaciones.

Por un lado, combinan un incentivo fiscal muy relevante —en especial en el caso de Finca Zaforas— con una rentabilidad esperada por encima de la media de productos comparables, manteniendo un perfil de riesgo moderado gracias a la profesionalización de la gestión, la diversificación de cultivos y la existencia de coberturas aseguradoras.​

Por otro, se trata de oportunidades que tradicionalmente no estaban al alcance del inversor minorista. Este tipo de proyectos agro a gran escala, intensivos en capital, solían articularse en privado y concentrarse en manos de grandes patrimonios.

La intermediación de una plataforma especializada como Fellow Funders permite fraccionar los tickets, democratizar el acceso y dotar de transparencia y estructura a las rondas, sin renunciar a un análisis riguroso ni a un seguimiento profesional.​

Finanzas alternativas para un sector estratégico

Las operaciones de Finca Zaforas y Alboris Quintus sintetizan el papel que la financiación alternativa está desempeñando en el impulso del sector agroalimentario español y el rol de Fellow Funders como plataforma catalizadora.

Son proyectos tangibles, sostenibles y con potencial para generar impacto económico real, que el inversor entiende con facilidad porque se apoyan en activos físicos, cultivos concretos y modelos de negocio ligados a la producción de alimentos.​

Al mismo tiempo, ofrecen un buen rendimiento económico y la posibilidad de contribuir al desarrollo del campo español, algo cada vez más valorado por quienes buscan dar sentido a sus decisiones de inversión más allá del puro retorno financiero.

La llamada a la acción es clara: quien desee profundizar en estas oportunidades puede acceder a las fichas de Finca Zaforas y Alboris Quintus en la plataforma de Fellow Funders, donde se detalla la información clave de cada proyecto, sus condiciones y riesgos, y los mecanismos para participar.