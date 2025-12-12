José Pedro Gutiérrez (Allianz): "Un apagón como el de España puede repetirse y los clientes deben estar preparados"

La integración de Allianz Commercial busca ofrecer servicios 'super premium' y programas internacionales tanto a grandes corporaciones como a medianas empresas en el mercado español.

Allianz Commercial utiliza modelos avanzados de simulación para evaluar riesgos naturales y climáticos, ayudando a sus clientes a tomar decisiones de inversión más seguras.

El Consorcio de Compensación de Seguros no cubre pérdidas por cortes eléctricos derivados de eventos naturales, por lo que las empresas deben priorizar la prevención interna.

José Pedro Gutiérrez (Allianz) advierte que los apagones como el ocurrido en España pueden repetirse y recomienda a las empresas revisar y reforzar sus coberturas de seguro.

La escalada de aranceles, la creciente tensión geopolítica y sucesos como el apagón ocurrido el pasado mes de abril han convertido la gestión del riesgo en una pieza estratégica para las empresas.

En este contexto, José Pedro Gutiérrez, director regional de Patrimoniales de Allianz Commercial, destaca que el apagón sirvió para potenciar la prevención en muchas empresas. Aunque el corte de unas 24 horas fue manejable para la mayoría, algunos sectores "grandes cadenas de supermercados, farmacéuticas, hoteles, gente que tiene bienes que necesitan refrigeración" vivieron momentos críticos.

"Ahí sí que estamos viendo que la gente está revisando sus contratos para pedir coberturas un poco más altas", señala.

Eso sí, Gutiérrez advierte de que los riesgos de sufrir cortes eléctricos seguirán presentes ante fenómenos naturales o causas externas imprevistas. "Yo creo que volverá a pasar, no como fallo de la red. Puede haber muchas otras causas que hagan que la red falle y lo estamos viendo en otras partes del mundo", señala. Entre ellas menciona la radiación solar, el calor extremo o la sobredemanda provocada por el aire acondicionado y los centros de procesamiento de datos.

El experto aclara además que el Consorcio de Compensación de Seguros "no cubre las pérdidas derivadas de la falta de electricidad por un evento natural", pues solo indemniza los daños propios y no los perjuicios en terceros. Por ello, recomienda a las empresas reforzar sus medidas internas de prevención antes de pensar en la transferencia de riesgos.

En esta línea, amplía el foco a los aranceles y los riesgos geopolíticos. "Los clientes tienen que repensarse muchas veces, incluso el modelo de negocio y la forma de operar", señala.

El directivo destaca que Allianz Commercial se centra en acompañarles en todas las geografías para que "tengan los seguros de acuerdo a las legislaciones locales", algo que exige equipos dedicados a actualizar normativas, impuestos y requisitos país por país.

A modo de ejemplo, explica que "en Italia han sacado una legislación que las empresas tienen que tener mínimamente una cobertura para terremoto por ley". El equipo de programas multinacionales centraliza esa información, lanza alertas al renovar las pólizas y garantiza que, aunque existan diferencias país a país, "siempre prevalece lo que hemos acordado en España".

La fórmula consiste en pactar una póliza máster en el mercado local del cliente, en su idioma, y luego replicarla con cumplimiento estricto de la legislación e impuestos en cada jurisdicción donde opera.

Consorcio

Más allá de aranceles y normativa, el director de Patrimoniales subraya la relevancia de los riesgos de terrorismo, huelgas y revueltas en un contexto de incertidumbre geopolítica. "En España no estamos tan acostumbrados porque tenemos el Consorcio de Compensación de Seguros", recuerda, que no solo cubre catástrofes naturales, "sino que cubre el terrorismo y la huelga, los motines y las conmociones civiles. Fuera de España esa protección no existe".

Hace unos años Allianz adquirió un equipo especializado en Londres para analizar este tipo de riesgos y exportar ese conocimiento a los distintos países. "Lo que hacemos es a los clientes sugerirles que transfieran ese riesgo, que definan su apetito, que no todo lo quieran retener".

En esta línea, defiende la colaboración público‑privada del modelo español en catástrofes como danas o terremotos: el Consorcio gestiona las coberturas y Allianz pone a disposición su servicio de siniestros y apoyo pericial para acelerar la tramitación en momentos de saturación por picos de siniestros.

Tras las últimas danas, Gutiérrez detecta mucha confusión entre empresas y particulares porque las personas piensan que les van a subir los precios. No obstante, recuerda que la mayor parte de los daños, salvo partidas como el granizo, los paga el Consorcio de Compensación de Seguros y que sus tarifas "son súper estables", con ajustes muy puntuales. "El Consorcio es un organismo público. El Consorcio somos todos. Todos los que compramos un seguro", enfatiza.

Sobre la modelización de riesgos de la naturaleza y del cambio climático. Allianz utiliza modelos de simulación que, con las localizaciones exactas de las instalaciones, calculan estadísticamente el impacto esperado de terremotos, inundaciones o vientos extremos en función de las características constructivas.

El directivo cuenta el caso de un cliente del Ibex con varias ubicaciones posibles en Asia: "Nos pidieron hacer un análisis de en qué zona tenía menos riesgo frente a fenómenos meteorológicos", recuerda.

Oficina de Allianz Commercial

El informe señalaba claramente qué alternativas tenían mayor exposición a tifones y cuáles eran más resilientes, información que se incorporó al proceso de decisión de inversión. Para Gutiérrez, este tipo de análisis debería formar parte de las decisiones que se toman antes de la compra de una planta o cuando se abre una nueva ubicación.

Gutiérrez recuerda la integración de la división de grandes riesgos de Allianz Global con el negocio empresarial de Allianz Seguros que ha dado lugar a Allianz Commercial, una marca con la que el grupo busca extender su modelo de servicio "super premium" al middle market (mercado medio) español.

Todo ello con el fin de extender a más compañías sus programas internacionales, la coordinación con el Consorcio de Compensación de Seguros y servicios avanzados de prevención para evitar grandes siniestros.

"Allianz siempre ha tenido mucha tradición en España en industriales y grandes riesgos", recuerda el director regional de Patrimoniales de Allianz Commercial, al explicar el sentido de la integración.

Antes, la estructura separaba a los clientes por facturación "nosotros nos dedicábamos a lo que facturaba más de 500 millones y ellos a lo que facturaba menos de 500 millones", lo que generaba un hueco entre ambas carteras y dejaba fuera a empresas en rápida expansión que no encajaban del todo en ninguno de los dos modelos.

Con la nueva organización, Allianz busca eliminar esas fronteras y ofrecer un servicio homogéneo, adaptado al crecimiento de cada cliente. "Nuestra aspiración es que todos estos servicios súper premium que teníamos en Allianz Global dárselos también a esos clientes que, aunque son de Allianz Seguros por facturación, ves que van creciendo y que año a año se van convirtiendo en súper grandes compañías", sostiene.

Una de las vías para lograrlo es mediante la gestión de programas internacionales, disponible desde el 1 de enero también para este segmento, "para ofrecer a las medianas empresas lo mismo que antes se ofrecía a las grandes corporaciones".

En 2024, el negocio integrado de Allianz Commercial generó más de 18.000 millones de euros de primas brutas en todo el mundo.

En un entorno marcado por incertidumbre económica, geopolítica y climática, Gutiérrez resume la estrategia de Allianz Commercial en una palabra: resiliencia. "El espíritu de Allianz es que los clientes se despreocupen de la parte de seguros y estén a lo suyo, pero que si pasa algo estén bien protegidos".

Por último, Gutiérrez remarca la incorporación de Ana Navarro como suscriptora senior en una estrategia más amplia de refuerzo de talento en Property y recuerda que, en España, cuentan ya con uno de los equipos de suscripción más grandes del mercado.