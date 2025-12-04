UGT afirma que sus delegados en Sofitec avisaron hace un año sobre los fallos en el fuselaje que fabricaban para Airbus

La crisis ha obligado a Airbus a reducir su objetivo de entregas para 2025, pasando de 825 a 790 aviones.

El fallo en el fuselaje afecta a paneles fabricados por Sofitec para aviones Airbus A320, debido a un espesor incorrecto en los paneles metálicos.

UGT afirma que sus delegados en Sofitec alertaron hace más de un año sobre deficiencias en los procesos productivos y en la prevención de riesgos laborales.

UGT entra de lleno en la polémica por los fallos en el fuselaje del A320 de Airbus, que tuvo origen en uno de sus proveedores, la sevillana Sofitec.

Representantes de UGT FICA han señalado este jueves que sus delegados en la empresa andaluza advirtieron hace más de un año "sobre posibles deficiencias en los procesos productivos".

También trasladaron, aseguran, "presuntos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y condiciones de trabajo que impedían garantizar un control y una trazabilidad adecuados de componentes aeronáuticos críticos".

"Todas estas alertas fueron trasladadas a la dirección de la empresa, a Airbus y a los organismos oficiales competentes", remarcan en un comunicado tras el revuelo causado por estos fallos, que han obligado a la multinacional a reducir su objetivo de entregas para el 2025.

El sindicato subraya que la crisis actual "no responde a un incidente aislado, sino que es consecuencia de un deterioro progresivo de la organización interna de Sofitec".

Como "ejemplo", recuerda la muerte en enero de 2024 de un trabajador recién incorporado que realizaba tareas nocturnas sin supervisión, un suceso que, recuerda, denunciaron entonces "como muestra de posibles fallos en prevención".



Para la organización, la confirmación de que los fallos detectados en los A320 se originaron en paneles fabricados por Sofitec "demuestra la veracidad y el fundamento de las denuncias planteadas por la plantilla", y considera que lo ocurrido "compromete tanto la seguridad industrial como la reputación de la industria aeronáutica andaluza y europea".

El fuselaje

Según ha desvelado esta semana Reuters, Airbus ha encontrado problemas de calidad que afectan a los paneles del fuselaje de al menos varias docenas de aviones de la familia A320. Como resultado, la producción tuvo que ser retrasada hasta que se pudiese comprobar la fuente del error y solucionarlo.

Airbus confirmó entonces la presencia de estos fallos en los paneles y apuntó a un suministrador externo como el responsable; y aunque inicialmente la compañía no confirmó el nombre de esta compañía, posteriormente Bloomberg confirmó que se trataba de la sevillana Sofitec.

Como resultado, Airbus inició la inspección de todos los aviones que usan paneles proveídos por Sofitec, en busca de la repetición del mismo problema; en total, se tienen que revisar más de 600 unidades, algunas de las cuales ya están en servicio, aunque otras aún se encuentran en producción.

Los paneles afectados no cumplen con la especificación de Airbus; en concreto, el fallo se encuentra en el espesor incorrecto de los paneles metálicos, y se ha encontrado el origen en los procesos de estirado y fresado de Sofitec.

Los paneles que sufren de este fallo son los del fuselaje de la parte frontal del avión, por encima de la cabina y alrededor de las puertas delanteras, aunque también se han detectado casos similares en paneles traseros.

Airbus ha aclarado que no considera que el uso de estos paneles incorrectos suponga un "problema de seguridad inmediato" y por lo tanto, los aviones que se encuentran en servicio pueden seguir volando.

Como parte del proceso de inspección, los ingenieros medirán el espesor real de los paneles fabricados por Sofitec y que están siendo usados en aviones A320, tanto si están de servicio como si aún se encuentran en el proceso de ensamblaje.

Solo una parte de los más de 600 aviones inspeccionados requerirán una reparación o sustitución, dependiendo de cuánto se desvíen de las tolerancias de diseño y de los márgenes estructurales de seguridad.

Dependiendo de cada caso, la reparación puede tardar entre tres y cinco semanas, por lo que puede afectar directamente a los pasajeros si las aerolíneas que compraron estos aviones tienen que cancelar o retrasar vuelos.

Para Airbus, este es otro gran golpe en un momento en el que no lo necesitaba; la compañía acaba de reducir su objetivo anual de entregas para el 2025, que pasa a unos 790 frente a los 825 que esperaba.