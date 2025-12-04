DKV nombra a Marta Andradas nueva directora territorial de Madrid

El nombramiento busca impulsar el crecimiento y la cercanía al cliente en Madrid, alineado con los objetivos nacionales de DKV.

DKV ha nombrado a Marta Andradas nueva directora territorial de Madrid, una de las cuatro direcciones en las que se estructura la dirección general comercial. Este cambio forma parte del proceso de transformación que la compañía ha puesto en marcha este año, según ha informado la aseguradora.

Su designación refuerza la apuesta de DKV por el mercado madrileño, donde la compañía está desplegando un plan específico de crecimiento y una inversión sostenida para impulsar tanto el negocio individual como el corporativo.

Con más de 25 años de trayectoria en DKV, Andradas ha desarrollado una carrera marcada por la especialización en negocio corporativo y el liderazgo de proyectos estratégicos de distribución, alianzas y transformación comercial.

Hasta ahora era adjunta a la dirección general comercial y directora de transformación comercial, responsabilidad desde la que ha coordinado iniciativas clave en el nuevo modelo comercial de la compañía.

"Madrid es uno de los mercados con mayor potencial para los próximos años, y este nombramiento forma parte del impulso que estamos dando a nuestra estrategia comercial en la región", ha afirmado Pedro Orbe, director general comercial de DKV.

Y ha añadido que "este paso refleja además el avance de nuestro proceso de transformación comercial, en el que las direcciones territoriales serán palancas esenciales para reforzar la cercanía al cliente y acelerar nuestros planes de negocio".

Este nombramiento se enmarca en la nueva organización comercial de DKV, concebida para afrontar los objetivos de crecimiento del grupo en España y alineada con el modelo de la dirección general de salud.