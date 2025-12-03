El grupo cárnico Jorge prescinde de 300 trabajadores temporales por la peste porcina

Las claves nuevo Generado con IA El grupo cárnico Jorge prescinde de 300 trabajadores temporales en su planta de Osona (Barcelona) debido al brote de peste porcina africana detectado en Cataluña. Los afectados son empleados de empresas de trabajo temporal (ETT) que realizaban diversas funciones en la planta. La reducción de plantilla ocurre tras la alerta sanitaria por peste porcina, que pone en riesgo cerca de 1.000 millones de euros en exportaciones catalanas fuera de la UE. CCOO solicita a Grupo Jorge negociar soluciones y el conseller Òscar Ordeig pide calma y responsabilidad al sector para facilitar la vuelta a la normalidad.

El grupo cárnico Jorge ha decidido prescindir de 300 trabajadores temporales a partir de este jueves por la situación derivada del brote de peste porcina africana detectado en Cataluña, según ha informado este miércoles el sindicato CCOO.

Los afectados son empleados de empresas de trabajo temporal (ETT) que llevan a cabo diversas funciones en la planta de Osona (Barcelona), ha indicado a Efe un portavoz del sindicato.

La empresa cárnica es la primera del sector que ha llevado a cabo una reducción de la plantilla de esta envergadura tras la detección del brote la pasada semana en la zona de Cerdanyola del Vallés, una alerta sanitaria que pone en vilo cerca de 1.000 millones de euros en exportaciones catalanas a países externos a la Unión Europea (UE).

CCOO ha reclamado a Grupo Jorge que se "siente a negociar" a fin de "buscar soluciones acordadas para afrontar esta crisis", que asegura que se presenta como un escenario "coyuntural y no estructural".

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha pedido a los mataderos y empresas del sector "calma y responsabilidad" ante la situación.

En declaraciones a los medios, Ordeig ha reclamado que se eviten dinámicas que "dificulten volver a la normalidad" una vez que se solucione la crisis.