Prada completa la compra de Versace por 1.250 millones de euros a Capri

Fachada de la tienda de Prada en Calle Serrano, a 11 de abril de 2025, en Madrid (España). Marta Fernández Europa Press

La casa de moda Prada ha cerrado la compra del 100% de Versace a grupo Capri Holdings por 1.250 millones de euros (1.400 millones de dólares).

La adquisición se ha completado tras recibir todas las autorizaciones regulatorias, según un comunicado de la firma. La operación se anunció en abril.

La fusión de Prada y Versace creará un grupo de lujo italiano con una facturación de más de 6.000 millones de euros, capaz de competir en el futuro con gigantes del sector como LVMH y Kering.

“Tras la finalización de la venta de Versace, planeamos utilizar los ingresos para liquidar la mayor parte de nuestra deuda, lo que fortalecerá sustancialmente nuestro balance”, ha señalado John D. Idol, presidente y director ejecutivo de Capri Holdings, en un comunicado.

De cara al futuro, “creemos que vamos por buen camino para estabilizar nuestro negocio este año y, al mismo tiempo, sentar las bases para retomar el crecimiento en el año fiscal 2027”, ha añadido.

Fachada de la tienda de Versace en Calle Serrano, a 11 de abril de 2025, en Madrid (España). Marta Fernández Europa Press

Capri Holdings pagó por Versace hace siete años un precio bastante más elevado, 2.120 millones de dólares (1.800 millones de euros).

El heredero de Prada, Lorenzo Bertelli, dirigirá la próxima fase de Versace como presidente ejecutivo, además de sus funciones como director de marketing del grupo y jefe de sostenibilidad.

Esta compra revierte una tendencia de décadas en la que grupos de moda italianos, como Gucci y Valentino, han sido adquiridos por competidores extranjeros.