Alsea (Vips y Starbucks) refinancia 550 millones con ING, BBVA, Santander, CaixaBank o Sabadell
La cadena con marcas como Domino's Pizza, Foster's Hollywood o Ginos también se ha apoyado en Rabobank.
Alsea ha firmado una línea de crédito no garantizada de 550 millones de euros para reforzar su estructura financiera en Europa.
La operación está liderada por ING como coordinador de sostenibilidad, junto a Rabobank, BBVA, Santander, CaixaBank y Sabadell.
La refinanciación forma parte de un plan global que se completará en el primer trimestre de 2026.
En 2024, Alsea alcanzó ventas de 4.000 millones de euros y cuenta con más de 4.800 restaurantes en 12 países, consolidándose como uno de los operadores más sólidos del sector.
Alsea, operador de establecimientos en América Latina y Europa con marcas como Starbucks, Domino's Pizza, Vips, Foster's Hollywood y Ginos, ha firmado un contrato de línea de crédito no garantizada de 550 millones de euros para reforzar la estructura financiera de su negocio en Europa, gestionado a través de Food Service Project (FSP).
En concreto, esta operación ha estado liderada por ING, que ha actuado como coordinador de sostenibilidad, acompañado de Rabobank, BBVA, Santander, CaixaBank y Sabadell, según informa en un comunicado.
Con este paso, la cadena de restauración avanza en la optimización de su estructura de capital dentro de un plan global de refinanciación que concluirá durante el primer trimestre de 2026.
De esta forma, este movimiento llega en un momento de fortaleza para Alsea. En 2024, el grupo alcanzó los 4.000 millones de euros en ventas, un resultado bruto de explotación (ebitda) pre-IFRS de 595 millones de euros, un margen del 15% y un nivel de endeudamiento de 2,3 veces, cifras que lo consolidan como uno de los operadores más sólidos del sector.
Con más de 4.800 restaurantes repartidos en 12 países y 12 marcas, Alsea mantiene un modelo diversificado que combina comida rápida, cafeterías y restaurantes de servicio completo.
Europa, que ya representa el 29% de las ventas del grupo, sigue mostrando un desempeño "robusto y alineado" con las tendencias de consumo fuera del hogar, especialmente en España, Portugal y mercados de Europa Central.
De esta forma, esta refinanciación permitirá a Alsea reforzar su estructura financiera en Europa con una solución adaptada a su tamaño y ambición de crecimiento.