El BBVA retira el recurso ante el Tribunal Supremo por las condiciones del Gobierno a la opa al Sabadell

La Comisión Europea mantiene abierto un expediente al Ministerio de Economía por la actuación del Ejecutivo español, que podría haber vulnerado la normativa europea sobre supervisión financiera y libre circulación de capitales.

BBVA considera que las limitaciones impuestas por el Gobierno contravenían la legislación nacional y europea sobre competencia y libertad de circulación de capitales, y que han causado un daño individualizado al banco.

El banco justifica el desistimiento porque el objetivo principal del recurso, anular la condición del Consejo de Ministros, ha perdido vigencia tras no prosperar la opa.

BBVA ha retirado ante el Tribunal Supremo el recurso contra el Gobierno por las condiciones impuestas a la opa sobre Banco Sabadell, que exigían retrasar cualquier fusión cinco años tras la compra.

El BBVA ha comunicado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo su desistimiento del recurso contra el Gobierno por las condiciones que impuso a la opa sobre el Banco Sabadell. Unas normas que exigían que cualquier fusión entre ambas entidades se produjera pasados cinco años de la compra.

Según el escrito presentado ante el Alto Tribunal, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia por fuentes jurídicas, el banco desiste pese a tener el "sincero convencimiento" de que las limitaciones impuestas contravienen la legislación nacional sobre Competencia y la europea sobre libertad de establecimiento y circulación de capitales.

En el escrito asegura además que esas condiciones "han generado un daño individualizado a BBVA que no tiene el deber jurídico de soportar, dado el impacto directo tan negativo que ha tenido sobre el resultado de la opa" lanzada sobre el 100% del capital social del Sabadell.

El propio banco ha confirmado la retirada del recurso. Considera que el objeto principal del mismo, que era anular la condición del Consejo de Ministros, ha perdido su vigencia al no haber prosperado la oferta por la entidad catalana.

Fuentes jurídicas conocedoras del caso aseguran que la retirada del recurso es lógica, si tenemos en cuenta que ya no es necesario buscar ni adelantar la materialización de las sinergias previstas en la fusión de ambas entidades.

"Al no existir ya operación de concentración sobre la que aplicar la condición impuesta por el acuerdo recurrido -señala el escrito-, una eventual sentencia estimatoria no produciría el efecto favorable que con su impugnación pretendía obtenerse", detalla el escrito.

Cabe recordar que el Gobierno justificó en criterios de interés general (poco entendibles desde la doctrina jurídica) un bloqueo de tres años a la fusión en caso de que la opa saliera adelante, que podrían llegar a ser cinco.

Esa limitación, que en su momento llegó a asumir BBVA, retrasaba las plusvalías de más de 800 millones de euros que desde el banco vasco se habían estimado tras la integración de ambas marcas.

De las explicaciones dadas al Supremo para desistir se entiende que los servicios jurídicos de BBVA están convencidos de que la imposición de esos criterios excedía la facultad de actuar que el artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia otorga al Gobierno.

Queda la UE

Los juristas consultados recuerdan que sigue vigente el expediente abierto por la Comisión Europea al Ministerio de Economía. En su momento, la institución advirtió de que la actuación del Ejecutivo español fue excesiva y podía vulnerar principios básicos del Tratado de la Unión.

Los juristas consultados aseguran que, en el ámbito europeo, la actuación del Gobierno podría haber vulnerado la normativa europea sobre supervisión de entidades financieras, además de la libre circulación de capitales.

El desistimiento presentado ahora por BBVA deja sin efecto la demanda. En todo caso, el banco estimaba que podría haber logrado una resolución favorable del Supremo en poco más de un año.

El fin del recurso cierra el círculo de un proceso de opa que ha durado dieciocho meses. El final ha sido un fracaso del BBVA en su intento de integrar una entidad menor, pero que contaba con el apoyo del Gobierno, primero, y de sus accionistas minoritarios, después.