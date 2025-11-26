La CNMV aprueba la primera opa de Neinor sobre Aedas por 932 millones de euros a la espera de una segunda

La segunda opa busca garantizar un precio equitativo para los minoritarios, ya que el valor previo de la acción era de 24 euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado la primera oferta pública de adquisición (opa) de acciones lanzada por la promotora inmobiliaria Neinor Homes sobre el 100% del capital de su competidora Aedas Homes por un importe de 932 millones de euros.

El supervisor ha comunicado este miércoles su decisión, al entender ajustados los términos de la oferta a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas modificaciones registradas el pasado 24 de noviembre.

Se trata de una primera opa a través de la cual Neinor se hará con el 79% en manos del fondo Castlelake, a un precio pactado entre estas dos partes de 21,335 euros por acción, a la que seguirá una segunda opa sobre el capital restante en manos de minoritarios a un precio de 24 euros por acción.

La segunda opa será a un precio un 12,5% superior y sólo para minoritarios. Se activará en el supuesto de que las declaraciones de aceptación no lleguen al 50% de los derechos de voto de Aedas, excluyendo de este recuento el 79% en manos de Castlelake.

Esta segunda opa responde a la necesidad regulatoria de pagar un precio que se considere equitativo, ya que las acciones de Aedas Homes cotizaban en 24 euros por acción (restando los dividendos posteriores) antes de anunciarse la operación, lo que causó inquietud en los minoritarios al ver significativamente reducida su contraprestación.