Revolut alcanza los 75.000 millones de dólares de valoración tras completar su última venta de acciones

El CEO de Revolut, Nik Storonsky, destacó que este hito acerca a la empresa a su objetivo de servir a 100 millones de clientes en 100 países, resaltando el rápido crecimiento y la rentabilidad de su modelo de negocio.

La transacción proporciona liquidez a los empleados de Revolut y refuerza la relación de la fintech con inversores de primer nivel.

La operación estuvo liderada por fondos como Coatue, Greenoaks, Dragoneer y Fidelity, con la participación de Andreessen Horowitz, Franklin Templeton, T. Rowe Price y NVentures, el brazo de capital riesgo de Nvidia.

Revolut ha alcanzado una valoración de 75.000 millones de dólares tras completar una nueva venta de acciones, aumentando significativamente su valor respecto al año anterior.

Revolut ha informado del cierre de una operación de venta de acciones que fija la valoración de la fintech en 75.000 millones de dólares (65.135 millones de euros), lo que supone un sustancial incremento respecto de los 45.000 millones de dólares (39.082 millones de euros) de hace un año.

La operación estuvo liderada por Coatue, Greenoaks, Dragoneer y Fidelity Management & Research Company, con la participación de Andreessen Horowitz (a16z), Franklin Templeton y T. Rowe Price Associates, incorporando también la inversión de NVentures, el brazo de capital riesgo de Nvidia.

La transacción, que supone el quinto proceso de venta de acciones habilitado por Revolut para sus empleados, proporciona liquidez a los trabajadores de la firma y refuerza las relaciones de ésta con inversores de primer nivel.

"Este hito refleja el enorme progreso logrado en los últimos doce meses hacia nuestra visión de construir el primer banco verdaderamente global, capaz de servir a 100 millones de clientes en 100 países", ha declarado Nik Storonsky, consejero delegado y cofundador de Revolut.

"El interés de los inversores y nuestra nueva valoración muestran la fortaleza de nuestro modelo de negocio, que combina un crecimiento muy rápido con una rentabilidad sólida", ha añadido Victor Stinga, director financiero de la firma.