Iñaki Peralta (Sanitas) se incorpora a Santander para potenciar su negocio de seguros generales y de salud

Carlos Jaureguizar asumirá el cargo de consejero delegado de Sanitas tras la salida de Peralta, que dejó su puesto para emprender nuevos proyectos profesionales.

Con casi 30 años en Sanitas, Peralta ha ocupado cargos como director general de Sanitas Seguros y Sanitas Hospitales, además de diversos puestos directivos en la compañía.

Peralta releva a Francisco Giménez Bosch, quien deja Santander tras más de 20 años y fue clave en acuerdos estratégicos con Mapfre y Aegon.

Iñaki Peralta, hasta ahora CEO de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, se incorpora a Banco Santander como responsable de Seguros en España y responsable global de Seguros de Salud.

Iñaki Peralta, el todavía hoy CEO de Sanitas y de Bupa Europe & LatinAmerica, ficha por Santander. El directivo llega al banco cántabro en calidad de responsable de Seguros en Santander España y responsable global de Seguros de Salud para el grupo.

En ese doble rol, reportará a Ignacio Juliá, CEO de Santander España, y a Peter Huber, responsable global de Seguros en Santander, que llegó en marzo desde Wefox.

Peralta releva en el cargo a Francisco Giménez Bosch, que deja la entidad de mutuo acuerdo tras más de dos décadas a su servicio. Giménez Bosch fue el artífice de los acuerdos en seguros de Santander con Mapfre o Aegon.

Peralta anunció el pasado 18 de septiembre su retirada, para el 31 de diciembre próximo, como consejero delegado de Sanitas "para emprender nuevos proyectos profesionales". En Sanitas le sustituirá Carlos Jaureguizar.

El flamante fichaje del Santander llevaba casi tres décadas trabajando para Sanitas. Desde 2013 ocupaba el cargo de director general de Sanitas Seguros.

Anteriormente, había sido director general de Sanitas Hospitales, director territorial de Sanitas Seguros en el Noreste y había desempeñado diversos puestos directivos en Sanitas Mayores.