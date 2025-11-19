Países Bajos suspende la intervención de Nexperia para rebajar la tensión con China y garantizar chips a los coches

China ve la suspensión como un avance, pero advierte que persisten obstáculos, especialmente por el fallo judicial que privó a la china Wingtech del control sobre Nexperia.

El Gobierno holandés ha anunciado este miércoles que suspende la intervención pública del fabricante de chips Nexperia, decretada el pasado septiembre alegando motivos de seguridad, en un intento de rebajar la tensión con China y poner fin a los problemas de abastecimiento en la industria automovilística.

"A la luz de los acontecimientos recientes, considero que es el momento adecuado para dar un paso constructivo suspendiendo mi orden en virtud de la Ley de Disponibilidad de Bienes relativa a Nexperia, en estrecha cooperación con nuestros socios europeos e internacionales", ha dicho el ministro holandés de Economía, Vincent Karremans.

"En los últimos días hemos mantenido reuniones constructivas con las autoridades chinas. Valoramos positivamente las medidas ya adoptadas por las autoridades chinas para garantizar el suministro de chips a Europa y al resto del mundo. Lo interpretamos como una muestra de buena voluntad", ha alegado.

La marcha atrás del Gobierno holandés ha contado con el aval de la Comisión de Ursula von der Leyen. "Celebro la decisión de los Países Bajos, otro paso clave para estabilizar nuestras cadenas de suministro estratégicas de chips. El diálogo constructivo y continuo con nuestros socios sigue siendo fundamental para garantizar un suministro global fiable", ha escrito el comisario de Comercio, Maros Sefcovic.

El ministerio de Comercio de China ha celebrado que Países Bajos suspenda la intervención de Nexperia, señalando que se trata de "un primer paso en la buena dirección para una solución apropiada".

Sin embargo, Pekín alerta que revocar la orden ejecutiva sigue siendo una medida "insuficiente para abordar la causa de fondo de las turbulencias y el caos en la cadena de suministro mundial de semiconductores".

A juicio del ministerio de Comercio, el fallo de la justicia holandesa que arrebató a la compañía china Wingtech su control sobre Nexperia "continúa siendo un obstáculo clave para resolver el problema".

Nexperia es una empresa holandesa de semiconductores fundada en 2017 y con sede en Nijmegen. En 2019 fue adquirida por la compañía china Wingtech Technology, aunque continuó operando como entidad registrada en los Países Bajos.

En septiembre, el Gobierno holandés intervino la empresa alegando motivos de seguridad nacional. Como represalia, Pekín prohibió la exportación de chips de Nexperia desde China, lo que ha desembocado en la crisis actual y en problemas de abastecimiento para la industria europea del automóvil.