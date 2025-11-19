Larry Summers deja el Consejo Asesor del Santander tras hacer lo mismo en OpenAI por sus nexos con Epstein

La Universidad de Harvard ha anunciado una investigación sobre los vínculos de Summers y otros funcionarios con Jeffrey Epstein, tras la difusión de los mensajes.

Summers también ha dejado su puesto en el consejo de administración de OpenAI y otros cargos en instituciones relevantes, como parte de su retirada de la vida pública.

Larry Summers, exsecretario del Tesoro de EEUU, ha dimitido del Consejo Asesor Internacional de Santander tras la publicación de sus correos con Jeffrey Epstein.

Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos bajo la presidencia de Bill Clinton, se ha convertido en persona non grata en los consejos de grandes empresas e instituciones en los que estaba hasta hoy a raíz de la publicación de sus correos con Jeffrey Epstein.

Summers dejará su puesto en el consejo de administración de OpenAI (desarrolladora de ChatGPT) como parte de su retiro de la vida pública, que había comunicado este lunes, después de que fuesen difundidos una serie de mensajes cruzados con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Al poco, Summers también ha dimitido como presidente del Consejo Asesor Internacional de Santander. Presidía el órgano consultivo del banco cántabro desde hace casi diez años.

"En línea con su retirada de las actividades públicas, Larry Summers ha notificado a Santander su dimisión del Consejo Asesor Internacional de Santander", ha comunicado el banco.

Este lunes, el influyente economista, que entre 1993 y 2001 desempeñó varios cargos en el Ejecutivo liderado por Clinton, anunció su retirada de la vida pública, aunque aseguró que continuaría cumpliendo con sus obligaciones docentes. "Me avergüenzo profundamente de mis actos y reconozco el dolor que han causado", afirmó.

En los últimos días, el exsecretario del Tesoro de EEUU ha renunciado a varios cargos públicos, incluidos los de miembro de la junta directiva del Centro para el Desarrollo Global, donde era presidente; el Instituto Peterson de Economía Internacional; el Laboratorio de Presupuesto de Yale y el Proyecto Hamilton de la Institución Brookings.

Asimismo, la Universidad de Harvard, donde es profesor y anteriormente fue rector, anunció esta semana que llevará a cabo una investigación sobre los vínculos que Summers y otros funcionarios de la universidad mantuvieron con Epstein para evaluar qué medidas podrían ser necesarias, según recoge The New York Times, que no renovará el contrato de Summers como colaborador de la sección de Opinión.