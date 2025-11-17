Oficinas de Ashurst en Londres.

Oficinas de Ashurst en Londres.

Perkins Coie y Ashurst se fusionan para crear uno de los 20 principales despachos de abogados del mundo

Con 3.000 abogados y una facturación de 2,3 billones de euros.

Perkins Coie y Ashurst han anunciado su intención de combinarse para crear uno de los 20 mayores despachos de abogados del mundo, denominado Ashurst Perkins Coie.

La combinación entre iguales dará lugar a Ashurst Perkins Coie, un despacho situado entre los 20 primeros del mundo por ingresos, con 3.000 abogados, una facturación de 2,7 billones de dólares (2,3 billones de euros) y más de 300 años de historia conjunta.

El despacho combinado asesorará a las principales empresas del mundo y contará con una sólida presencia global, prácticas consolidadas en operaciones y litigación, y una profunda experiencia en los sectores de tecnología, energía e infraestructuras y servicios financieros.

"Ashurst Perkins Coie será un referente tecnológico, liderando el sector en el aprovechamiento de la inteligencia artificial para transformar el ejercicio de la abogacía y ayudar a sus clientes a implantarla de forma eficaz", señalan desde las firmas legales.

Contará con 52 oficinas en 23 países, con centro de referencia en Seattle, Londres, Sídney y Nueva York, y una sólida experiencia en los principales centros financieros, incluidos Bruselas, Dubái, Fráncfort, Hong Kong, París, Seúl, Shenzhen, Singapur y Tokio.

De los 3.000 abogados de Ashurst Perkins Coie, más de 450 están reconocidos por Chambers and Partners, lo que sitúa a la firma en cuarta posición por número de abogados ranqueados por este prestigioso directorio.

Ashurst Perkins Coie estará dirigida por Bill Malley y Paul Jenkins como coCEO globales, "garantizando la continuidad del liderazgo mientras la firma combinada entra en su siguiente fase de crecimiento". Karen Davies (Ashurst) y Brian Eiting (Perkins Coie) serán copresidentes de la firma combinada. Mark Birnbaum, actual presidente del Comité Ejecutivo de Perkins Coie, cuyo mandato ordinario finaliza a finales de 2025, continuará en el cargo hasta el cierre.

La combinación propuesta está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la votación de los socios de cada firma.