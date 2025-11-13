El Sabadell gana 1.390 millones en nueve meses y reafirma su compromiso de repartir 6.450 millones en tres años

El Banco Sabadell ha cerrado los primeros nueve meses del año con un beneficio neto de 1.390 millones de euros, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias sobre todo al fuerte impulso comercial del 8,1% en créditos y del 7,8% en la captación de depósitos.

Esa cuenta le permite ratificar el compromiso lanzado en plena batalla contra BBVA por la opa hostil de repartir 6.450 millones en dividendos (cerca del 40% del valor actual del banco) en tres años, según asegura la propia entidad.

En la evolución hasta septiembre ha sido clave un recorte del 29,3% en las provisiones, que ha permitido elevar la rentabilidad de la entidad vallesana en casi dos puntos, hasta el 15%. El ratio de capital básico (CET1) se coloca en el 13,7%.

El consejero delegado del banco, César González-Bueno, ha destacado en la nota emitida por el banco “extraordinario compromiso de todas las personas que trabajan en la entidad”, tanto para afrontar la transformación de los últimos años como para abordar los retos futuros.

Una de las claves a afrontar a corto plazo será el cierre de la venta de su filial británica TSB al Banco Santander, pactada en plena opa, que reportará a los accionistas un dividendo extraordinario de 2.500 millones. De hecho, la entidad aportó 242 millones de euros al grupo en nueve meses, con un aumento fuerte en el tercer trimestre.

Sólo en 2025 se van a repartir 1.450 millones de euros a los accionistas. El próximo 29 de diciembre se pagará un segundo dividendo a cuenta en efectivo, con cargo a los resultados del ejercicio en curso, por un importe de 7 céntimos de euro brutos por acción.

En la evolución del negocio en estos nueve primeros meses del año, en plena batalla con el banco vasco por su supervivencia, ha destacado sobre todo la evolución comercial en todos sus segmentos de negocio crediticio, con 120.103 millones de euros (8,1% más).

La concesión de hipotecas creció un 26%, el crédito al consumo subió un 19% y los préstamos a empresas, base de su negocio, se mantuvo estable en torno a los 13.902 millones. La entidad financió 26.415 millones de circulante a las pymes.

También se mantuvo un 6% al alza la facturación de tarjetas, con 19.575 millones de euros al final del tercer trimestre. Y en sus datáfonos y TPVs se elevó un 2% el volumen de negocio, con 43.683 millones de euros.

Del lado de la captación de depósitos (pasivo), el total de recursos obtenidos sin contar con la filial británica TSB se colocó en 179.330 millones (7,8% más). Si se considera el conjunto del Grupo Sabadell, esa cuenta llega a los 219.450 millones.

De esa cantidad total, 51.670 millones están fuera de balance, principalmente como fondos de inversión, que crecen a un ritmo interanual del 15,4%. Dentro del balance, el saldo de las cuentas sube un 5,1% y el de los depósitos a plazo avanza otro 9,7%.

Toda esa actividad comercial ha permitido obtener 4.659 millones de euros (un 2% menos) de ingresos totales del banco, a base de margen de intereses y cobro de comisiones.

La bajada de tipos en doce meses que ha sufrido el sector recortó la parte del margen en un 3,2%, que se compensó con una subida del 2,1% en las comisiones, hasta 1.032 millones de euros, fruto de la actividad en gestión de activos y seguros.

A pesar de la fuerte actividad crediticia, el banco ha mejorado hasta el 2,45% el ratio de morosidad, con una cobertura a base de provisiones del 63,8%. El total de activos en esta cuenta se reduce en 69 millones y se coloca en 4.996 millones, de los que 729 millones son inmobiliarios problemáticos.

Precisamente, el director financiero de la entidad, Sergio Palavecino, ha puesto en valor “la evolución favorable de la calidad de balance, con una nueva reducción del ratio de mora y una mejora del coste de riesgo total mayor a la prevista".