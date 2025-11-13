González-Bueno asegura que el Sabadell no necesita un nuevo núcleo duro: "Lo tenemos en el 40% de nuestros minoritarios"

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, no teme nuevas opas, sobre todo porque han demostrado que cuentan con un núcleo duro del 40% de los accionistas minoritarios muy fiel, de los que el 30% son además clientes.

"Hemos tenido una relación muy intensa con nuestros accionistas minoritarios que ha resultado muy satisfactoria", aseguró el CEO de la entidad. El compromiso es, además, seguir muy cerca de ellos para dar resiliencia al banco.

A su entender, las especulaciones sobre la formación de un nuevo grupo de accionistas de referencia no son ciertas. Además, el banco considera que las tres entidades mayores del mercado ya tienen tamaño suficiente y pueden tener "cuestiones de competencia".

Tampoco esperan movimientos de su accionista particular mayoritario David Martínez Guzmán, que sigue como consejero con normalidad. "Hay diferencias de criterio, pero todos somos maduros y profesionales. Su estrategia la tendrá que decidir él".

César González-Bueno aseguró que las relaciones personales con Carlos Torres y la cúpula del banco no se deterioraron nunca a pesar de la opa hostil. Es más, considera que la reacción del banco ha sido "buena, sana y correcta".

El CEO del banco asegura que no hay que hacer otras operaciones corporativas para seguir adelante. "No es necesario hacer algo distinto de lo que hacemos para seguir adelante, al menos en un periodo de tiempo".

González-Bueno reiteró su opinión de que cualquier operación en el sector sería entre bancos medianos (Ibercaja, Bancaja, Unicaja, Kutxabank o ellos mismos). Serían buenas porque hay poca competencia y muchas sinergias entre ellos.

Pero de la misma manera, aseguró que "eso no se va a producir, porque todo el mundo está ahora muy satisfecho con su estrategia de generación de capital, perímetro o influencia territorial". "No hay apetito por parte de nadie", insistió.

Más precio por TSB

Desde el banco vallesano no temen las "fluctuaciones de un día", ante la caída coyuntural en el mercado tras presentar resultados, porque se mantienen en la línea de cumplir con todos sus compromisos de margen (3.600 millones), rentabilidad y pago de dividendos.

A pesar del freno en la actividad comercial del verano, y en la recta final de la opa de BBVA, los responsables del banco insisten en culminar el plan de transformación que iniciaron hace cinco años y que "no se ha valorado bien todavía en el mercado".

Ante los analistas se ha reconocido una caída del 25% en la captación de clientes (pasivo) al final de la opa y en verano. Un proceso lógico por la incertidumbre que se había generado.

Es más, consideran que el impacto no ha sido demasiado importante y que se podrá recuperar y mejorar en el último trimestre del año.

Lo que sí se ha valorado en la actividad del banco son las mejoras en la filial británica TSB. El precio final de la operación, que se cerrará en el primer trimestre del año, aumentará en unos 200 millones, "en la línea de lo previsto".

El Banco Sabadell ya ha aprovisionado el pago del dividendo comprometido con los accionistas sobre el ejercicio 2025, con una sola incógnita: se genera incluso un exceso de capital de 750 millones.

Será en el consejo del próximo mes de enero donde se decida cómo repartir ese dinero, si bien todo apunta a que una parte será en efectivo y el resto como recompra de acciones.