Los empresarios tras la feria de Albacete y la primera gira de OT luchan frente a Icónica por la Plaza de España de Sevilla

Imágenes del concierto de Duncan Dhu en Icónica Fest 2025 en la Plaza de España. Joaquin Corchero - Europa Press

El malestar entre los empresarios musicales por el uso de la Plaza de España para los conciertos e Icónica ha estallado, por fin, ante la Fiscalía Anticorrupción. Era un paso que amagaban con dar desde hacía meses, según se caldeaba el ambiente por la renovación de la cesión de la emblemática plaza a la empresa detrás del evento, Green Cow, y ahora ya no tiene freno.

Porque a la denuncia ha seguido la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía. Los 16 promotores que se unen en esta batalla creen que el permiso del Ayuntamiento de Sevilla para que Icónica se celebre en este espacio público monumental catalogado como BIC ha habido prevaricación administrativa.

También una posible malversación de caudales públicos y uso indebido del patrimonio público, fraude en la contratación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades, desviación de poder y alteración del precio de las cosas.

Entre esos denunciantes hay figuras de primer nivel en el mundo del espectáculo. Empresarios con décadas de experiencia detrás que han organizado eventos de éxito y relevancia indiscutible, como la primera gira de Operación Triunfo hace algo más de veinte años y que logró el entonces récord de vender un millón de entradas en un solo día.

Pero también están creadores de festivales que son referencia no ya en Andalucía, sino en el conjunto de España. Algunos ejemplos son el festival Mediterránea o el proyecto Conciertos Movistar; también figuran en su experiencia la organización de ferias, como la de Albacete.

Un malestar millonario

Un conjunto, pues, heterogéneo que incluye trabajos con artistas nacionales e internacionales de primer nivel, desde Maná a Alejandro Sanz, pasando por Muse o Bon Jovi.

En esta variada fotografía todos comparten malestar: no entienden que no puedan imitar lo sucedido con la Plaza de España e Icónica, una alianza que ha generado en su última edición un impacto estimado de 230 millones de euros. Es ya el tercer evento en generación de ingresos de la ciudad, después de la Semana Santa y la Feria.

Sobre todo escuece la forma en que se ha otorgado no ya el uso del espacio a Green Cow entre 2021 y este año, sino la prórroga para permanecer en la Plaza de España hasta 2031. Aseguran que el movimiento se produce "sin concurso, concurrencia ni publicidad".

Creen que hay trato de favor. Especialmente teniendo en cuenta que otros promotores han pedido, sin éxito, desarrollar eventos en el recinto en los últimos tres años. De hecho, se destaca una oferta presentada por uno de los denunciantes para organizar un espectáculo similar a Icónica, por unos 600.000 euros, que sostienen quedó sin respuesta por parte del consistorio sevillano.

La situación, concluyen, tiene una magnitud económica que han subrayado en su denuncia ante la Fiscalía. Porque sus estimaciones apuntan a que el volumen de negocio que pueden generar los responsables de Icónica por estar en la Plaza de España hasta 2031 es de 150 millones de euros.

Y no solo esbozan cifras de beneficio para Green Cow, sino de pérdidas para el Ayuntamiento en virtud de esta cesión. Lo explican así: las arcas municipales han dejado de ingresar unos 5 millones de euros por canon o alquiler ante la falta de competencia y también de un estudio de mercado que avale las cantidades pagadas por la empresa que organiza Icónica.

Porque, agregan los empresarios denunciantes, los menos de 4.000 euros que pagan en concepto de alquiler por día de concierto los promotores de Icónica pueden ser hasta doce veces menos de lo que podría pagarse, teniendo en cuenta los precios que abona el sector por espacios culturales similares.

Icónica 2026

La denuncia llega mientras se busca una fórmula jurídica que dote de estabilidad la celebración de Icónica en la Plaza de España.

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado esta semana los trámites administrativos para una nueva ordenanza de uso de la Plaza de España, cuyo objetivo es regular las actividades de carácter efímero que se desarrollen en este enclave, teniendo en cuenta "la singularidad del espacio y su nivel de protección patrimonial".

El periodo de consulta pública permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre, para que los ciudadanos y entidades puedan presentar sus propuestas y opiniones.

Por eso, por ahora, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, apunta que el Icónica Santa Lucía Sevilla Fest volverá a celebrarse en 2026 manteniendo "de forma provisional" su sede en la Plaza de España.

No es la primera vez que se desata una polémica en relación a este festival, que ya fue objeto de debate por los presuntos efectos que generaba sobre el patrimonio que contiene la plaza.

Aquella fue una acusación negada tajantemente por Green Cow, que sostuvo el año pasado que paga cada año unos 300.000 euros por el uso del espacio, más del doble de lo que se invierte en conservar el recinto, y que además ponen medios especiales para proteger este espacio.