Cañabota y Tribeca escalan a grupo de restauración con estrella Michelin y 10 millones de facturación en Sevilla

Grupo El Amarre aspira a crecer a doble dígito en los próximos años. Cedida.

Las claves nuevo Generado con IA Los restaurantes Cañabota y Tribeca, junto a otros locales y la flota pesquera Astaroth, se han unido para crear Grupo El Amarre, el primer grupo de restauración de Sevilla con estrella Michelin y dos soles Repsol. El grupo nace con cinco restaurantes y una flota pesquera propia, apostando por la excelencia, la sostenibilidad y un ciclo integrado de producción y consumo. Grupo El Amarre cuenta con más de 100 empleados y una facturación global superior a 10 millones de euros, con planes de crecimiento a doble dígito y la incorporación de nuevos formatos gastronómicos. La dirección y los chefs del grupo son reconocidos hosteleros de Sevilla, y su objetivo es posicionarse como referente de la excelencia gastronómica sostenible y responsable.

Los restaurantes Cañabota y Tribeca, junto a La Barra de Cañabota, Salmedina y Zurbarán y Astaroth, su flota pesquera, se han unido para crear Grupo El Amarre, el primer grupo de restauración con estrella Michelin y dos soles Repsol de la capital andaluza.

El proyecto nace, explican sus promotores, con el propósito de consolidar "una oferta gastronómica de referencia, basada en la excelencia, la sostenibilidad y la pasión por la cocina, gracias al ciclo integrado de producción y consumo".

Así, arranca con cinco restaurantes y Astaroth, que actúa como nexo entre todos ellos, aportando la materia prima y reforzando el vínculo con el sector primario.

Detrás de cada uno de estos espacios de restauración están reconocidos hosteleros y chefs de la ciudad, como Eduardo Guardiola, Pedro Giménez, José Miguel Carpintero, Miguel Criado, Jaime Guardiola, Pedro Ruiz y Juan Luis Fernández.

Con más de 100 empleados y una facturación global de más de 10 millones de euros, Grupo El Amarre se propone crecer a doble dígito en los próximos años e incorporar nuevos formatos gastronómicos que respeten la filosofía común del grupo.

Eduardo Guardiola, director general, ha destacado que “desde el origen hasta el último detalle en el plato de nuestros restaurantes, en Grupo El Amarre todo se hace con la más absoluta honestidad y todo esto se refleja en nuestros restaurantes.”

Así, buscará posicionarse como un referente en la excelencia gastronómica sostenible y ser reconocido por la calidad de su producto, la autenticidad de sus propuestas y su compromiso con prácticas responsables.