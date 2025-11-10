El fondo Apollo se convierte en el accionista mayoritario del Atlético de Madrid

La operación está pendiente de autorizaciones regulatorias y se prevé que se complete en el primer trimestre de 2026.

El acuerdo incluye una inversión adicional destinada a reforzar la solidez financiera, la competitividad deportiva y el desarrollo de la Ciudad del Deporte junto al estadio.

Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán como consejero delegado y presidente del club, además de mantener su rol como accionistas.

Apollo Sports Capital se convertirá en el accionista mayoritario del Atlético de Madrid tras alcanzar un acuerdo con los principales inversores del club.

El Atlético de Madrid y sus principales inversores —Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management— han alcanzado un acuerdo para que Apollo Sports Capital se convierta en el accionista mayoritario del club.

Como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente, además de permanecer como accionistas.

El equipo madrileño no ha hecho públicos los términos financieros de la operación. Sin embargo, según fuentes del mercado, el capital social comprado por Apollo Sport Capital sería del 55%.

Según ha explicado el club rojiblanco, “la inversión de Apollo Sports Capital reforzará” su posición “entre la élite del fútbol” y apoyará su “ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para los millones de aficionados en todo el mundo”.

Como inversores a largo plazo, tanto Apollo como los actuales accionistas “colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad”.

Más inversión

Los accionistas tienen previsto aportar nuevo capital para respaldar los planes del club, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en importantes proyectos de infraestructura.

Entre ellos se encuentra el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un nuevo centro deportivo y de entretenimiento junto al Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El objetivo de este proyecto es “convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria”.

Miguel Ángel Gil ha considerado que “Apollo Sports Capital es un gran aliado que respeta la historia, las tradiciones y la identidad del Atlético de Madrid y de su afición”.

“Aporta recursos y entusiasmo adicionales para ayudar a mantener nuestro crecimiento y competitividad”, ha subrayado.

El consejero delegado también ha afirmado que “era importante contar con un socio inversor a largo plazo que creyera en nuestra estrategia y pudiera potenciar nuestras actividades fuera del terreno de juego con el desarrollo de la Ciudad del Deporte”.

“Respaldar los ambiciosos planes para la Ciudad del Deporte puede generar un valor significativo tanto para el club como para la economía local”, ha añadido Robert Givone, socio de Apollo y cogestor de Apollo Sports Capital.

La inversión de Apollo Sports Capital está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluidas las autorizaciones regulatorias, y se prevé que se complete en el primer trimestre de 2026.

Tras el cierre de la operación el Atlético de Madrid —incluidos Atlético de San Luis y Atlético Ottawa— pasará a ser propiedad mayoritaria de Apollo Sports Capital.