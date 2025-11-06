Dcoop negocia para hacerse con la totalidad de su filial en EEUU y dominar el 20% de su mercado de virgen extra

Dcoop mantiene abierta la posibilidad de adquirir otras empresas del sector, como Deoleo, para seguir creciendo y consolidando su presencia internacional.

La cooperativa andaluza Dcoop negocia para hacerse con el 50% que aún no posee de Pompeian, su filial en EEUU y que controla actualmente a medias con su socio marroquí Devico.

El proceso espera cerrarse en próximos meses, ha asegurado en un encuentro con periodistas el presidente de Dcoop, Antonio Luque, que ha querido con todo ser prudente. Porque aún están con el proceso de due dilligence y porque la familia con la que comparten negocio debe decidir si realmente quiere salir del sector.

"Todavía no está hecho y puede pasar cualquier cosa", ha enfatizado. Con todo, las perspectivas que se abren si controlan la totalidad de Pompeian son enormes: la empresa ya cuenta con el 20% de cuota de mercado del aceite virgen extra –el de mayor calidad y por tanto de mayor valor– en EEUU.

Además, sería un revulsivo para el balance de Dcoop, que facturó más de 1.500 millones en 2024. Porque la compañía puede aportar, calcula Luque, unos 300 millones a sus cuentas.

“No podemos darle la espalda al mercado americano”, ha enfatizado. “Con un poquito de crecimiento en ese mercado será el primer mercado de consumo del mundo”, ha agregado.

El movimiento por Pompeian llega en un momento en que estiman al menos estabilidad para este año en las cuentas, que rondarán de nuevo los 1.500 millones, aunque a la baja, ha admitido, porque los precios en este año se han desplomado en torno a un 40% sin que la producción se haya disparado.

En todo caso, Luque ha advertido: compren o no Pompeian, “Dcoop está en la compra de más mercado”, sea Deoleo o cualquier otra compañía.

Crecimiento por acceder a más mercado. Este es el camino de la cooperativa, que ha apuntado que Deoleo “lo está haciendo bien” y está “mejorando su situación” tras haberse planteado hace dos ejercicios la venta.

Con Deoleo, ha remarcado, hay buena relación. "Creo que han hecho buen trabajo también en los temas de calidad".