Bruselas lanza un expediente por posible acuerdo ilegal entre Deutsche Börse y Nasdaq en el mercado de derivados

La Comisión Europea ha lanzado este jueves una investigación formal para determinar si Deutsche Börse y Nasdaq han alcanzado un acuerdo ilegal para coordinar su conducta y evitar competir en los mercados de admisión a cotización, negociación y compensación de derivados financieros.

Bruselas sospecha además que estas dos bolsas internacionales -que operan importantes plataformas de negociación de derivados financieros- podrían haberse repartido la demanda, coordinado precios e intercambiado información comercial sensible.

Si se confirman estos indicios, el Ejecutivo comunitario podría imponer multas millonarias a las dos empresas, ya que estas prácticas vulneran las normas de la UE que prohíben los cárteles y las conductas restrictivas de la competencia.

“Estamos investigando si Deutsche Börse y Nasdaq pudieron alcanzar un acuerdo ilegal para evitar competir en la admisión, negociación y compensación de determinados derivados financieros", ha dicho la vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera.

"Las normas de competencia garantizan mercados justos y abiertos entre los operadores bursátiles y aseguran el buen funcionamiento de la Unión de los Mercados de Capitales, esencial para la innovación, la estabilidad financiera y el crecimiento en beneficio de todos los ciudadanos europeos", alega Ribera.

En septiembre de 2024, la Comisión realizó inspecciones sorpresa en las sedes de Deutsche Börse y Nasdaq dentro de una investigación de oficio sobre posibles prácticas colusorias en el mercado de derivados financieros.

A partir de ahora, Bruselas llevará a cabo una investigación en profundidad con carácter prioritario. La apertura del procedimiento formal no prejuzga su resultado.

Las investigaciones de competencia no tienen un plazo legal para finalizar. Su duración depende de la complejidad del caso, la cooperación de las partes y el ejercicio de sus derechos de defensa.

El Ejecutivo comunitario asegura que esta investigación se enmarca en sus esfuerzos para consolidar un mercado único justo y abierto, así como una Unión de los Mercados de Capitales plenamente integrada, en beneficio de inversores, empresas y consumidores".

"Todo ello es clave para promover mercados financieros más eficientes y competitivos en la UE", ha dicho la Comisión en un comunicado.