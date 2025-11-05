La NFL se instala en España: crea una filial para acercar el fútbol americano a las puertas del gran estreno en el Bernabéu

Mediaset y Dazn han reforzado la cobertura mediática de la NFL en España, incluyendo la emisión en abierto de partidos destacados como la Super Bowl LX y el NFL Madrid Game 2025.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está trabajando con la NFL para atraer más partidos a la región, resaltando el interés económico y turístico de estos eventos.

El Estadio Santiago Bernabéu acogerá el 16 de noviembre de 2025 el histórico partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, marcando la primera vez que la NFL celebra un partido oficial en España.

La NFL ha creado la filial NFL Football Iberia en España para promover el fútbol americano y organizar eventos como flag football, apostando por un desarrollo a largo plazo en el país.

El 16 de noviembre de 2025, el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid acogerá el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Es un hito histórico en nuestro país, que se ha convertido en un mercado estratégico para la liga de fútbol americano.

No se trata de un partido aislado ni de una simple acción de marketing promocional. La apuesta de la National Football League (NFL) por España va más allá.

Tanto que la NFL Internacional Licencing ha creado una filial bajo el nombre NFL Football Iberia y con un capital de 3.000 euros, según el Registro Mercantil.

El objeto social de la filial es el de la promoción del fútbol americano, así como la inversión en programas base de fútbol americano, incluida la promoción y organización de eventos de fútbol bandera (flag football), una modalidad de fútbol americano que se juega sin placajes.

Asimismo, incluye el desarrollo, explotación y establecimiento de relaciones con socios comerciales y organizaciones de cualquier tipo.

Detrás de esta sociedad como administradores solidarios están Brett Gospel y Gerrit Meier. El primero es director de la NFL en Europa y Asia-Pacífico, mientras que el segundo es director general internacional de esta liga.

Curiosamente, ambos ya ostentaron el cargo de consejero en otras sociedades en España que nada tienen que ver con la NFL.

Gospel en Havas Media Group y Meier en la compañía Comercial Química del Urumea, extinguida desde hace años.

Además, se trata de dos de los hombres fuertes dentro de la organización que pretende expandir y promocionar esta liga por el mundo.

Y más concretamente en nuestro país, donde ya se estudian más partidos, pese a que es un deporte minoritario.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió este verano con representantes de la NFL para conseguir atraer más encuentros. Ayuso es consciente de la importancia de estos eventos en términos económicos y turísticos.

Cobertura

A la creación de la filial se suma el interés televisivo que comienza a ganar este deporte en nuestro país gracias a Mediaset.

El grupo de comunicación alcanzó un acuerdo con la NFL para la emisión en abierto de los principales encuentros de la competición estadounidense de fútbol americano, incluidos la Super Bowl LX, el NFL Madrid Game 2025 y varios partidos de la temporada regular y los playoffs.

La cobertura combina televisión en abierto, a través de Cuatro; emisión digital, en Mediaset Infinity; y contenidos informativos en los espacios de ElDesmarque (con un espacio específico en la madrugada de los jueves).

A través de Dazn también se puede ver una selección de partidos emblemáticos de la NFL, con cinco duelos semanales de la temporada regular, enfrentamientos de playoffs y la Super Bowl LX.