Indra ratificará la compra de Hispasat y renovará parte del consejo de administración en una Junta Extraordinaria

Indra ha convocado una Junta Extraordinaria para finales de diciembre con el fin de aprobar la compra del 89,68% del capital social de Hispasat, así como llevar a cabo una nueva renovación del consejo de administración con la sustitución de dos independientes.

Es uno de los últimos pasos que le queda por completar a la compañía de Defensa para hacerse con la empresa de satélites que hasta ahora era propiedad de Redeia, lo que está previsto que ocurra antes de que acabe 2025. Una operación valorada en 725 millones de euros que fue anunciada el pasado mes de febrero.

No obstante, no es la única. Por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene que emitir aún su informe sobre la operación. Esta se notificó el pasado 17 de octubre y la institución cuenta con un mes de plazo para comunicar su decisión. Está previsto que la transacción sea aprobada en primera fase.

Asimismo, también debe ser aprobada por el Consejo de Ministros, previo informe del Ministerio de Defensa, dada la relevancia estratégica de ambas compañías en contratos públicos de defensa y la importancia de Hisdesat en comunicaciones militares seguras.

La incorporación del operador satelital permitirá a Indra reforzar el negocio de su división de Espacio, creada en el verano de 2024, y de la que ya forma parte otra de sus últimas adquisiciones: Deimos. Su objetivo es que la filial facture alrededor de 1.000 millones de euros en 2030.

Renovar el consejo

Aprovechando la celebración de esta Junta, que está prevista para el 28 de noviembre, se va a proceder a la renovación de varios cargos del consejo de administración.

Según el orden del día, se va a proceder a la reelección de Belén Amatriain, Virginia Arce y Bernardo Villazán, todos ellos con carácter de independientes. También a la de Juan Moscoso del Prado como consejero dominical en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Asimismo, se va a votar la incorporación de dos nuevas consejeras independientes, Helena Espinosa Caldas y Aránzazu Díaz-Lladó. Las dos directivas cubrirán las vacantes que dejan la salida de Coloma Armero y Olga San Jacinto del máximo órgano de gobierno de Indra.

Todos estos consejeros, tanto los reelegidos como las dos salientes, fueron nombrados consejeros en una junta extraordinaria que se celebró hace tres años. Dicho encuentro sirvió para cerrar la crisis de gobernanza que se produjo en el seno de la compañía después de que tres accionistas de Indra, la SEPI, Sapa Placencia y Amber Capital (Joseph Oughourlian), promovieran el cese de varios consejeros independientes que se oponían a los cambios en la compañía.

La elección de los nuevos consejeros se suma al nombramiento de Teresa Busto a finales de septiembre. Fue elegida por el procedimiento de cooptación para cubrir la vacante generada en este órgano con la dimisión "por motivos personales" presentada el 9 de julio de 2025 por la hasta entonces consejera Ángeles Santamaría Martín.

Este será el consejo que deba estudiar la fusión de Indra con Escribano si es que finalmente hay un acuerdo entre ambos grupos y se plantea al consejo de administración.

Una operación que el grupo espera poder abordar antes de que finalice el año, tal y como ha contado EL ESPAÑOL.