Criteria prevé invertir 8.000 millones y ceder a la Fundación La Caixa 4.000 millones para sus programas sociales

El Consejo de Administración de CriteriaCaixa ha aprobado la adaptación de su plan estratégico para el periodo 2025-2030, alineándose así con la hoja de ruta presentada por la Fundación La Caixa el pasado junio, según ha informado este lunes.

El holding invertirá hasta 8.000 millones de euros, destinando más de 4.000 millones como dividendo social para programas sociales, becas, investigación y cultura de la Fundación La Caixa.​

CriteriaCaixa busca preservar y aumentar el patrimonio de la Fundación, apostando por inversiones en proyectos con rendimientos recurrentes, sostenibles y responsables. El holding mantendrá una visión a largo plazo en la creación de valor, centrando su gestión en cuatro carteras: participación fundacional, inversiones relevantes, alternativas y liquidez.

Así, garantizará una mínima participación del 30% en CaixaBank y se centrará en sectores clave de la economía española, diversificando riesgos mediante fondos de terceros y activos inmobiliarios.​

A mediados de 2025, el valor bruto de los activos de CriteriaCaixa ascendía a 37.252 millones de euros, con una sólida generación de caja y dividendos sociales distribuidos a la Fundación por 360 millones, más otros 125 millones aprobados en octubre.

El plan mantiene un perfil financiero conservador, con deuda neta nunca superior al 10% del valor bruto de los activos y una apuesta por mantener el grado de inversión.

Además, incluye proyectos transversales de evolución corporativa centrados en tecnología, sostenibilidad, personas y comunicación, con horizonte 2030.​

En esta línea, Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa y de CriteriaCaixa, ha subrayado la importancia de maximizar el impacto social positivo y reforzar las capacidades de la Obra Social, mientras que el director general, José María Méndez, ha insistido en la responsabilidad del holding como gestor patrimonial, en la excelencia y eficacia en la toma de decisiones y el compromiso con la creación de valor a largo plazo.