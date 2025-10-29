Just Eat celebra 15 años y hace un llamamiento para dotar de estabilidad definitiva al sector

De izquierda a derecha, Adriana Bonezzi, directora general de Marcas de Restauración; Emilio Gallego Zuazo, secretario general de Hostelería de España; Íñigo Barea, director general de Just Eat en España; Carmen Tejera Gimeno, viceconsejera de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid; Elia Ferrer, vicepresidenta y directora de Relaciones Públicas de Just Eat en España, y Philip Padberg, vicepresidente ejecutivo de Just Eat Europa. Just Eat

La plataforma asegura que el 'delivery' "es un negocio escalable y sostenible y lo hemos creado utilizando un modelo de éxito".

Hace 15 años, Just Eat inició su actividad en España, marcando el comienzo de una trayectoria que hoy la posiciona como la plataforma pionera y referente en el sector ‘delivery’.

A lo largo de esta década y media, la compañía ha evolucionado consistentemente, consolidando su posición y transformando la conveniencia de la entrega a domicilio en un pilar fundamental de la economía real española.

Por este motivo, la plataforma celebró su quincena de vida en un acto institucional en sus oficinas donde estuvieron presentes Miguel Garrido, presidente de CEIM y vicepresidente de CEOE; Philip Padberg, vicepresidente ejecutivo de Just Eat en Europa; Carmen Tejera Gimeno, viceconsejera de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y la cúpula directiva de la compañía, representantes del tejido empresarial y de los sindicatos mayoritarios del país, además de representantes de las empresas actualmente disponibles en la app.

"El mundo cambia a gran velocidad y la tecnología nos permite adaptar la oferta de muchas pymes y autónomos a los usos de los consumidores actuales.Just Eat facilita a estas empresas de restauración ofrecer a sus clientes el servicio que estos demandan", indicó Garrido inaugurando el acto, destacando la contribución de la compañía en el desarrollo económico y empresarial, poniendo en valor el impacto que ha tenido su labor para la innovación y digitalización del sector hostelero.

Negocio escalable y sostenible

Por su parte, Padberg destacó que la empresa puntera en delivery "es un negocio escalable y sostenible, y lo hemos creado utilizando un modelo de éxito. Como empresa líder del delivery, tenemos la responsabilidad de combatir las percepciones erróneas sobre el sector".

Just Eat, presente en más de 3.000 municipios, con 32.000 comercios y locales conectados, subraya así su rol como motor fiscal y de trabajo capaz de activar la economía real en todos ellos.

En términos de contribución, aporta más de 100 millones de euros a las arcas públicas y cuenta con una red de 3.000 repartidores contratados directamente dentro de su plantilla.

Durante el acto, Emilio Gallego Zuazo, secretario general de Hostelería de España, sostuvo que "el delivery y el takeaway han consolidado su penetración en la hostelería y los establecimientos han sabido aprovechar el potencial que supone para la creación de nuevas líneas de negocios".

Emilio Gallego Zuazo, Secretario General de Hostelería de España; Adriana Bonezzi, Directora General de Marcas de Restauración; Ricardo Álvarez, CEO de DIA España

Just Eat también hizo hincapié en la ampliación de su oferta. Lo que empezó siendo solo comida a domicilio, se ha ampliado a más mercados, gracias a lo cual, la plataforma conecta a los ciudadanos con el comercio local y acerca a las ciudades.

Just Eat y Día trabajan codo con codo desde 2023 y el CEO de Día España, Ricardo Álvarez, puso en valor la alianza: "El delivery tiene un efecto altamente positivo y dinamizador en el comercio y el empleo local, actuando como impulsor para la tienda y el comercio de barrio".

"En el caso de Día trabajan codo con codo desde 2023, gracias a nuestro servicio online y la colaboración con empresas de entrega a domicilio como Just Eat estamos allí donde y en el momento de compra en el que nuestro cliente nos necesita", agregó Álvarez.

La digitalización, clave

Los participantes de la mesa redonda, Emilio Gallego Zuazo, Secretario General de Hostelería de España; Adriana Bonezzi, Directora General de Marcas de Restauración pusieron de manifiesto el efecto del delivery dentro de la digitalización en el sector hostelero, llegando al consenso de que la digitalización ha remodelado toda nuestra economía.

Íñigo Barea, Director General de Just Eat en España.

El paradigma ha cambiado para todos, grandes y pequeños del sector de la restauración y de la distribución. Las barreras geográficas locales que antes existían ya no están. El ‘delivery’ nos ha ayudado a acercarnos y a crecer, ha cambiado las reglas del juego y ha ayudado a que veamos en el mundo físico el alcance real que tiene el mundo digital.

Íñigo Barea, director general de Just Eat en España, puso el broche final al acto: "Llevamos 15 años contribuyendo al éxito de la restauración y el comercio español, consolidándonos como un motor clave para el crecimiento de nuestros partners. Hemos transformado el sector creando un puente esencial entre la hostelería y millones de hogares. Ahora, con la vista puesta en los próximos 15 años, nuestro compromiso con la inversión y el progreso es más fuerte que nunca".

Barea concluyó con un llamamiento al futuro del sector: "Somos partidarios de que una buena regulación nace del consenso y de la importancia del diálogo social". En este sentido, afirmó que la propuesta de Just Eat ahora es hacer sector, y para ello, "nos ponemos al servicio del gobierno, partidos políticos, sindicatos, patronales y resto de actores. Es el momento de construir sector y hacerlo con un convenio propio".