Línea Directa gana casi 60 millones de euros hasta septiembre, un 46% más

Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora, y Carlos Rodríguez, director financiero de la aseguradora, durante la presentación de resultados del ejercicio 2024. Marta Fernández Europa Press Madrid

La aseguradora Línea Directa cerró los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto de 59,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 46,4% respecto al mismo periodo del año pasado, según ha informado este lunes la compañía al publicar sus cuentas trimestrales.

El total de primas emitidas entre enero y septiembre fue de 843,8 millones, de forma que registró un incremento del 11,4% frente a las primas registradas en el mismo periodo de 2024.

Los ingresos de las actividades de seguros, una magnitud contable creada con las normativas NIIF, crecieron un 7,8%, hasta situarse en los 794,1 millones de euros.

De esta formas, el resultado técnico de la actividad de seguros fue de 51 millones de euros, lo que supone un alza del 55,4% frente al periodo de enero a septiembre del año pasado. El resultado de las inversiones fue de 32 millones de euros, un 18,9% más.

Únicamente en el tercer trimestre estanco, el beneficio fue de 15,9 millones de euros, un 3,7% más, mientras que las primas totales avanzaron un 12,6%, hasta los 285,6 millones de euros.

"Los resultados de Línea Directa en los nueve primeros meses del año reflejan la solidez de nuestro modelo de negocio y son fruto de nuestra estrategia de crecimiento y transformación", ha afirmado la consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela.

En el periodo, la firma logró rebajar el ratio de siniestralidad en dos puntos porcentuales, hasta el 93,4%. Este descenso se produjo gracias al menor impacto de la siniestralidad y a unos menores gastos.

Por ramas

De las primas totales, Línea Directa registró un crecimiento en los nueve primeros meses del año del 11,8% en el ramo de Autos, hasta 664,8 millones de euros, mientras que en Hogar avanzó un 7,3%, hasta 125,6 millones; y en Salud se situó en 30,5 millones, un 13,9% más.

El número total de asegurados al cierre de septiembre era de 3,65 millones, un 8,1% más. La mayor parte de ellos eran asegurados de Autos (2,68 millones, un 7,9% más).

En Hogar creció un 5,1% el total de asegurados, hasta 769.000, mientras que la firma logró un crecimiento del 0,7% en Salud, con 118.000 asegurados.

La empresa ha precisado que el ratio combinado en los nueve primeros meses del año para el segmento de Autos fue del 93,4%, lo que supone un descenso de 2,1 puntos porcentual. No obstante, en el trimestre estanco se situó en el 96,2, por los "siniestros punta" registrados en el trimestre.

Asimismo, también se logró rebajar el ratio de Hogar del 89,8% al 88,2%, con un mejor comportamiento en el tercer trimestre estanco, donde llegó a situarse en el 87%. En Salud, el ratio combinado sigue siendo negativo desde el punto de vista técnico, al situarse en el 131%, aunque la empresa logró rebajarlo en 9,5 puntos porcentuales frente a los nueve primeros meses de 2024.

El resto de productos, que incluye los seguros de movilidad personal, protección frente a la ocupación de la vivienda, mascotas y multirriesgo para negocios, entre otros, siguieron ganando peso. Estos seguros aportaron más de 3 millones de euros en primas emitidas en los nueve primeros meses del año (+121,2%) y sumaron 85.000 pólizas (+93%).