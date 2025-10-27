Amazon baraja despedir a 30.000 trabajadores de su estructura corporativa

Vista de la entrada a una oficina de Amazon en Nueva York (EE.UU.), en una fotografía de archivo. Sarah Yenesel EFE

Reuters afirma que la compañía toma esta medida para reducir gastos y compensar la sobrecontratación ejecutada durante la pandemia.

Las claves nuevo Generado con IA Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados de su estructura corporativa. La medida busca reducir gastos y compensar la "sobrecontratación" durante la pandemia. El recorte afectaría casi el 10% de los 350.000 empleados corporativos de Amazon. Sería el mayor recorte de personal en Amazon desde 2022, cuando eliminaron 27.000 puestos de trabajo.

Amazon planea recortar hasta 30.000 empleos de su estructura corporativa a partir de este martes. Así lo indica Reuters, que indica que tres personas familiarizadas con este movimiento han confirmado la información.

Con esta medida, la compañía busca, según la agencia de noticias, reducir gastos y compensar la "sobrecontratación" ejecutada por la compañía durante el pico de demanda de la pandemia.

La cifra de despedidos, según las voces consultadas por Reuters, supondría casi el 10% de los aproximadamente 350.000 empleados de la estructura corporativa de Amazon.

Este recorte de empleo, si se llega a ejecutar, sería el mayor en Amazon desde 2022, cuando la compañía de Jeff Bezos eliminó el entorno de 27.000 puestos de trabajo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.