Un juez investiga al presidente de Sidenor por "complicidad en genocidio" por vender acero a Israel para armas "sin permiso"

La sociedad mercantil Clerbil SL también es considerada imputable, mientras que Sidenor Aceros Especiales SLU no es investigada debido a su papel en denunciar la actividad delictiva.

El juez ha levantado el secreto de las actuaciones y los investigados han sido citados a declarar el 12 de noviembre.

Las ventas de acero se realizaron a la compañía Israel Military Industries (IMSI) con conocimiento de que el material se utilizaría para fabricar armamento.

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, es investigado por la Audiencia Nacional por presunta complicidad en genocidio y contrabando al vender acero para armas a Israel sin permiso del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos por la venta de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI).

Estas ventas se habrían realizado con pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento.

Por el momento, De Jorge les investiga por contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio. Así lo ha anunciado este viernes la Audiencia Nacional en un comunicado.

En un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez levanta el secreto de las actuaciones. Según cree el magistrado instructor, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional del pasado 10 de septiembre.

Este procedimiento se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa.

Los tres investigados ya han sido citados a declarar como investigados ante el juez el próximo 12 de noviembre.

El magistrado entiende que los hechos ocurridos en Gaza son de "dominio público", tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional.

También, en base a las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA, entre otras personas y agencias vinculadas a Naciones Unidas.

A juicio del instructor, los hechos investigados serían constitutivos de un delito de contrabando, contemplado en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad de los artículos 29 y 607 bis del Código Penal o, alternativamente, de complicidad en un delito de genocidio del artículo 607 del mismo texto legal.

De Jorge considera que los hechos también son imputables a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa.

Por el contrario, entiende que no procede por el momento considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU.

¿Por qué? Dado el "papel activo" que tuvieron los trabajadores de esta empresa para impedir "la continuación" de la actividad supuestamente delictiva.

De Jorge, en este caso, se basa en la directiva europea que protege a las personas que informes de infracciones en sus empresas y ayuden a luchar contra la corrupción.

