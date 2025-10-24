Innovación frente al cambio climático: estrategias para proteger nuestro entorno

Sala de calderas del Hospital Universitario de La Paz (Madrid), gestionada por Veolia.

La lucha contra el cambio climático requiere acciones inmediatas. Compañías como Veolia ofrecen soluciones de vanguardia que permiten proteger el territorio frente al calentamiento global.

Lluvias torrenciales, sequías prolongadas, grandes incendios… Los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes son una advertencia clara de que la lucha contra el cambio climático no puede esperar.

Cada 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha que nos sirve para recordar la urgencia de actuar ante un desafío que está alterando el equilibrio de los ecosistemas, afectando la salud de las personas e incluso comprometiendo la estabilidad socioeconómica de los territorios.

Sin ir más lejos, en España hemos vivido en los últimos años preocupantes episodios climáticos y sus consecuencias, como la DANA de Valencia o los incendios que arrasaron Galicia, Extremadura y Castilla y León este verano.

Estos fenómenos son una clara manifestación de los efectos del calentamiento global y requieren respuestas adaptativas e innovadoras capaces de proteger el entorno.

Placas fotovoltaicas de Veolia en Córdoba.

Hacia una gestión sostenible de los recursos

Ante un escenario de emergencia climática, es necesario avanzar hacia una gestión más sostenible de los recursos y, en este contexto, empresas como Veolia contribuyen al desarrollo de soluciones para preservar el medio natural.

A través de sus tres grandes áreas de actividad -agua, energía y residuos-, la compañía trabaja para proteger a los territorios y a las personas, ayudando a empresas, municipios e industrias a avanzar hacia un modelo más sostenible.

Esta visión ha sido denominada como “la ecología que protege” y se enmarca en su programa estratégico GreenUp 2024-2027, basado en tres pilares: descarbonizar, descontaminar y regenerar.

Desde la innovación y la digitalización, Veolia desarrolla tecnologías que mejoran la eficiencia de los sistemas y anticipan incidencias gracias al uso de IoT, big data, gemelos digitales o inteligencia artificial generativa, impulsando así infraestructuras más resilientes.

Agua: regenerar y reutilizar para asegurar el futuro

La escasez de agua es uno de los mayores retos ambientales en nuestro país. Para afrontarlo, Veolia apuesta por la regeneración y reutilización de aguas residuales. Estas herramientas, al no depender de las condiciones climáticas, permitirían disminuir la presión sobre las fuentes de agua convencional.

En la actualidad, Veolia reutiliza alrededor del 15% de las aguas residuales tratadas en España. Por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona, la ecofactoría del Baix Llobregat depura las aguas residuales para darles nuevos usos, como el riego de zonas verdes o la limpieza de calles.

Por otro lado, en Cartagena, la depuradora de Cabezo Beaza permite mantener la actividad agrícola incluso durante los periodos de sequía severa.

Planta Cabezo Beaza en Cartagena.

También la desalinización del agua del mar y del agua salobre (agua con menor proporción de sal que la marina) ha surgido como alternativa para garantizar el suministro de agua potable, especialmente en zonas costeras.

En España, la planta de Bahía de Palma, en Mallorca, es la principal fuente de agua potable de la isla, mientras que Sant Joan Despí, en Barcelona, alberga la desalobradora más grande del grupo.

Veolia ha desarrollado en los últimos años innovadoras soluciones en desalinización y el 18% de las plantas desalinizadoras del mundo utilizan ya su tecnología.

Energía: soluciones para la descarbonización

La transición energética es otro eje esencial en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, Veolia diseña soluciones basadas en la generación de energía local descarbonizada mediante energías renovables o el desarrollo de redes de calor y frío.

Han ganado protagonismo alternativas como la biomasa, y la compañía ya produce cada año más de 300.000 toneladas de biomasa certificada SURE, transformando residuos vegetales en energía verde y contribuyendo al mismo tiempo con la gestión eficiente de los bosques para prevenir incendios.

Biomasa.

La geotermia (que utiliza el calor del subsuelo para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente) también crece en popularidad: esta tecnología limpia e inagotable ha permitido a Veolia evitar en 2024 la emisión de 800 toneladas de CO₂, el equivalente a retirar 174 coches de circulación durante un año.

En el ámbito urbano, las redes de calor y frío facilitan la descarbonización de las ciudades. Veolia opera más de 600 redes en el mundo, y en España gestiona más de 600 edificios conectados.

Destaca el proyecto de Ecoenergies Barcelona, la primera red urbana del planeta en combinar frío ecológico y calor renovable. Fruto de la alianza entre el Ayuntamiento de Barcelona y Veolia, este sistema aprovecha el frío residual del proceso de regasificación de gas natural licuado en el puerto y, simultáneamente, reutiliza el calor generado a partir de la biomasa procedente de las podas de los parques urbanos.

Economía circular: convertir los residuos en recursos

La economía circular es el tercer pilar en la actividad de Veolia. La compañía promueve los sistemas circulares para una producción y consumo más eficiente, transformando los residuos en materias primas de alto valor.

Centro de tratamiento de residuos Las Lomas.

En Andalucía y Extremadura, Veolia opera dos plantas de reciclaje de plásticos. La Red by Veolia (Sevilla), procesa más de 120.000 toneladas anuales de plásticos posconsumo y los transforma en granza reciclada para nuevos productos.

En Badajoz, TorrePET by Veolia es pionera en cerrar el ciclo completo de las botellas de plástico y la primera planta de reciclaje en España en obtener la certificación “Fin de Condición de Residuo”.

Asimismo, en el Centro Integral de Valorización del Maresme (en Mataró, Barcelona) se procesan anualmente 280.000 toneladas de residuos y el Centro de Tratamiento Las Lomas (Madrid), convierte los residuos domésticos en energía eléctrica.

El compromiso con el medioambiente debe ir acompañado de soluciones reales con efectos inmediatos y Veolia continúa reforzando su apuesta por la innovación tecnológica para mitigar el cambio climático.