Los españoles van a gastar un 13% menos en Black Friday y Navidad con una media de apenas 182 euros

El 79% de los consumidores combinará compras digitales con presenciales, mientras las empresas invierten en IA.

Los consumidores españoles gastarán un 13% menos en Black Friday y Navidad, con una media de 182 euros.

Los consumidores españoles afrontan las dos citas principales para gastar en regalos y 'retal', el Black Friday y Navidad, con más "disciplina" que el año pasado pero un 13% menos de gasto previsto, según la plataforma digital de gestión de pagos Shopify.

La encuesta anual que realiza esta compañía líder en gestión digital de comercio global, el gasto medio en España va a estar en esas dos citas con apenas 182 euros, un 13% menos que los 209 del año pasado.

El informe de este año se ha realizado entre 18.000 consumidores y 7.500 empresas y marcas comerciales repartidas en nueve países, y da como resultado un mayor retraimiento en el gasto para España.

A pesar de esa precaución inicial y el menor gasto previsto, antes de la llegada del rally consumista de fin de año, cerca del 70% de los comercios y las marcas son optimistas y esperan incrementar sus ventas.

Como suele ser habitual a falta de apenas dos meses para que acabe el año, la cuarta parte de los consumidores se ha lanzado ya a adelantar sus compras, en busca de precios más baratos y menos presión que en el último viernes de noviembre (día 28 este año) o Navidad.

Esa tendencia contrasta con que solo el 9% de los comercios parece estar dispuesto a adelantar sus promociones para aprovecharlo. Los datos recogidos demuestran que se apuesta más por hacer nuevos tipos de descuentos (63%) o alargar los periodos de oferta (50%).

“Los consumidores españoles afrontan la temporada navideña con confianza, pero también con disciplina. Los comercios que entiendan este cambio serán los que capitalicen la temporada”, explica Gonzalo Torres, responsable de Shopify España.

Apuesta por la IA

De los datos recogidos este año sobre España resalta la apuesta por el uso de la inteligencia artificial a la hora de hacer compras que utilizarán el 72% de los consumidores, para encontrar ofertas o descubrir productos. Son ocho puntos más que la media global.

Además de en España, la consulta se realiza en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Hay un 58% de españoles que cree que la IA mejorará su experiencia de compra y le ayudará a ahorrar dinero.

No obstante, en las fechas de consumo que se avecinan en estos meses, la mayor opción (79%) es la de quienes compaginan el medio digital y la IA con la compra presencial en las calles comerciales de las grandes capitales.

Los datos recogidos demuestran que hay ya un 89% de empresas comerciales y marcas españolas que invierte o planea invertir en IA para reforzar la atención al cliente, pero sin dejar de apostar por la atención personalizada.

En cuanto a la fidelidad de los clientes, la encuesta señala que más de la mitad valoran de forma especial los descuentos, un 40% defiende los envíos rápidos o gratuitos y un 26% se centra en los programas de fidelidad de cada marca.

Todo apunta a un momento de cambio y consolidación del comercio online y la compra física, en la que el 80% de los consumidores asegura que tiene más canales de información que nunca para descubrir nuevos productos.