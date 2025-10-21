LHH crece en Sevilla para reclutar a más directivos: "Nuestro valor añadido está en la empresa que busca un salto"

Hay debates en la economía que se vuelven cíclicos hasta que, de pronto un día, empiezan a notarse cambios definitivos para zanjarlos. En el caso de la economía andaluza, el tema que va ganando tracción lenta pero inexorablemente es que hay que aumentar el tamaño de las empresas.

Es decir, dejar de conformarse con que casi la totalidad de las sociedades sean pymes. Porque más tamaño suele significar más inversiones, mejores sueldos y plantillas más cualificadas.

O sea, una escalada de beneficios. La pregunta es cómo lograrlo y cada vez hay más herramientas para darle respuesta, porque se espera que muchas de estas empresas quieran dar el siguiente paso, sobre todo en aquellas que están en manos de la segunda generación.

Es lo que espera, en todo caso, LHH Recruitment Solutions, la consultora de Grupo Adecco de selección de mandos medios, intermedios y directivos, que acaba de abrir en Sevilla sus primeras oficinas independientes, tras arrancar actividad en la ciudad en 2021.

Están convencidos de que ahora hay que apretar y reclutar a más directivos y mandos intermedios que respondan a ese deseo cada vez más visible de crecer y desplegar sus talentos como 'celestinos laborales'.

Pymes que quieren subir de nivel

Así se puede resumir su tarea: encontrar los perfiles adecuados para que estas empresas crezcan a doble dígito. Unos perfiles que no solo son necesarios en ese cliché de grandes corporaciones y multinacionales repletas de expertos en trajes grises.

"En Andalucía el 98% son pymes, de acuerdo, pero las pymes también tienen que ser dirigidas", enfatiza Cristina García Roldán, directora de LHH Recruitment Solutions en la comunidad.

De hecho, es justo en este segmento donde identifican su gran valor añadido, expone García en conversación con EL ESPAÑOL-Invertia.

"Mi valor añadido está en empresas que están aquí, que son pequeñas, familiares y que quieren crecer. Que están en segunda o tercera generación, no saben bien cómo dimensionar sus equipos y para eso necesitas personas que te dirijan. Mi valor añadido está en la empresa que busca dar un salto", sostiene.

Lo ha visto, por ejemplo, en alguna compañía dedicada a las berries en Huelva. "Estaban facturando 5 millones de euros y a día de hoy están facturando 50 millones. Eso en cinco o diez años y a base de incorporar mandos intermedios, directivos o financieros", señala.

Desde las nuevas oficinas en Sevilla, las segundas abiertas en Andalucía tras Málaga, pretenden ayudar a esa evolución atendiendo al tejido productivo de Andalucía occidental y Extremadura. Tanto a empresas en busca de mandos intermedios y directivos, como a directivos en busca de nueva compañía.

Cuota de mercado del 40%

En suma, se encargan de seleccionar, reclutar, estudiar salidas profesionales, pero, subraya García, sobre todo de que se haga un 'match' –casi como en Tinder– entre ambas partes.

"Al final las empresas no necesitan un perfil solo curricular, también necesitan que la persona tenga el engagement con el equipo, con la propia compañía, con su filosofía", remarca.

Lo mismo vale en sentido contrario: directivos que tienen muy claro después de la pandemia que quieren trabajar en lugares que se alineen con sus metas vitales y valores.

Todos estos cambios, en definitiva, explican la expansión de LHH, que cuenta con una cuota de mercado del 40% en este nicho de búsqueda de altos perfiles y que se propone en 2026 incorporar a empresas el doble de directivos a los que ha acompañado en este año.

En todos los sectores, subraya García, aunque haya algunos en los que vea mayor potencial por la propia estructura económica de Andalucía: agricultura, industria pesada y renovables están en el radar, aunque también es niña bonita la sanidad: cuentan con una línea de trabajo específica en este ámbito.

El diagnóstico de partida, con todo, también tiene sus aristas. "Hay una guerra del talento", sostiene la responsable de LHH en la comunidad, porque hay muchas personas de perfil senior, entre cinco y siete años de experiencia, pero no todas adecuadas a lo que se busca. Y recado extra: el inglés sigue un aspecto a mejorar entre mandos de más de 40 años.

Cosas en las que acelerar porque ese cambio de mentalidad, esa posibilidad de acabar con el debate cíclico del tamaño de las empresas, viene fuerte.

Las señales vienen espolvoreadas en los últimos tiempos. El último gesto es el estreno este otoño de un programa de mentorización de Cesur que, de forma algo parecida a un MBA, trasladará a una veintena de empresarios de pymes las experiencias de grandes firmas como Acesur, Ybarra o Cosentino.

LHH colabora en esta iniciativa, que persigue que las pequeñas empresas se conviertan en firmas de tamaño mediano, triplicando su facturación en un plazo de dos años. Conformarse ya no es una opción.