Securitas Direct comercializará sus servicios de protección en España a través de MasOrange

Las claves nuevo Generado con IA Securitas Direct y MasOrange han firmado un acuerdo para comercializar servicios de protección en España, permitiendo a ambas compañías competir con la alianza Prosegur-Telefónica. Los clientes de MasOrange tendrán acceso a sistemas de protección de Securitas Direct, mientras que los de Securitas podrán beneficiarse de las ofertas de telecomunicaciones avanzadas de MasOrange. La colaboración se centrará en desarrollar soluciones innovadoras en protección, combinando conectividad avanzada y capacidades tecnológicas con la experiencia en seguridad de Securitas Direct. Entre los servicios ofrecidos se incluyen alarmas con cerradura inteligente, dispositivos 'ZeroVision', y un sistema anti-inhibición para asegurar la transmisión continua de alarmas.

Securitas Direct y Masorange han cerrado un acuerdo para que la operadora comercialice sus servicios de protección en España a través de su red comercial de MasOrange. Una alianza que permitirá a ambas compañías competir con la que mantienen Prosegur y Telefónica a través de Movistar Prosegur Alarmas.

A partir de esa fecha, los clientes de MasOrange podrán acceder a los sistemas de protección que Securitas Direct ha desarrollado para hogares y pequeños negocios, beneficiándose de ventajas exclusivas, diseñadas específicamente en el marco de esta colaboración.

Asimismo, los clientes de Securitas Direct podrán beneficiarse de la oferta de servicios de telecomunicaciones de MasOrange, "basados en la mejor experiencia de cliente, la innovación y en el uso de las redes de fibra y 5G más modernas y rápidas de España", ha afirmado la empresa.

MasOrange y Securitas Direct desarrollarán conjuntamente soluciones "innovadoras y diferenciales" en el ámbito de la protección, combinando la conectividad avanzada y las capacidades tecnológicas de MasOrange con la experiencia de Securitas Direct en seguridad, con el objetivo de mejorar tanto la protección como la experiencia del cliente.

También se aprovecharán las capacidades de datos y analítica avanzada de ambas compañías para adaptar mejor la oferta a cada cliente, personalizar la propuesta comercial y mejorar la experiencia global fruto de esta alianza.

Aliado estratégico

Además, MasOrange se convertirá en aliado estratégico de telecomunicaciones para Securitas Direct en diferentes servicios digitales y de comunicaciones a empresas.

El acuerdo entre Masorange y Securitas Direct sustituirá el próximo año al que firmó hace unos meses la operadora de telecomunicaciones con ADT para ofrecer servicios de alarmas premium a sus clientes en España.

Por otra parte, los clientes de +O se beneficiarán de todos los productos y servicios que Securitas Direct, como parte del grupo Verisure, ha desarrollado de forma propia y exclusiva a través de la combinación de sistemas tecnológicos avanzados.

Para ello, cuenta con una Central Receptora de Alarmas (CRA) desde donde responden en menos de 20 segundos con aviso a policía en caso de que sea necesario.

Entre los principales servicios que van a poder disfrutar los clientes de MasOrange destacan la alarma con cerradura inteligente y el dispositivo 'ZeroVision', que permite actuar de forma proactiva, inmediata y en remoto en caso de intrusión, generando una situación de visibilidad 0, con humo inocuo que impide ver y fuerza al intruso a abandonar el inmueble.

Además, tendrán a su disposición un sistema anti-inhibición a través de una red de antenas propia e independiente para asegurar la transmisión ininterrumpida de las alarmas; servicios asistenciales y de seguimiento como el botón SOS en sus distintos dispositivos, conectado a la Central Receptora de Alarmas o Guardián Verisure, y la app MyVerisure, desde donde los usuarios pueden realizar todas las gestiones e interacciones con su sistema de protección.