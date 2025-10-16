Cesur lanza un programa con ecos de MBA para que las pequeñas empresas del sur ganen tamaño

Con 245 empresas asociadas, Cesur representa el 30% del PIB de Andalucía y el 27% del PIB del sur de España, creciendo un 25% anual.

El tamaño importa, concluye Cesur. Por lo menos en las empresas, a las que quieren ayudar a crecer lanzando un nuevo programa de acompañamiento que, de forma similar a un MBA, les trasladará las experiencias de grandes firmas como Acesur, Ybarra o Cosentino.

La idea es que con estas enseñanzas las pequeñas empresas se conviertan en firmas de tamaño mediano, triplicando su facturación en un plazo de dos años. Es el objetivo con el que nace la iniciativa 'Crece X3', que cuenta con Caixabank, LHH y Fundación La Caixa como partners estratégicos.

Es una iniciativa que surge atendiendo a la realidad de Andalucía y Extremadura, que cuentan con 550.000 y casi 64.000 pymes, respectivamente.

“El tamaño viene a ser sinónimo de liquidez. Si queremos aprovechar el talento de forma tractora, tendremos que contar con referentes mayores, para que estos se conviertan en modelos, en incentivadores para otros que puedan llegar detrás”, ha remarcado el presidente de Cesur, José Manuel González.

Así las cosas, el programa plantea acompañamiento y mentorización práctica de los gestores de pymes de entre 3 y 20 millones de facturación. A ellos se les ofrece ayuda para superar barreras internas en gestión, gobierno corporativo, digitalización, internacionalización, financiación y liderazgo, procurando así un crecimiento sostenible.

La iniciativa consta de 16 sesiones en nueve meses abordando los puntos clave del desarrollo empresarial de la mano de otros empresarios que han pasado por esa misma situación y hoy en día son un referente empresarial en su sector.

Además, cada participante elaborará un Plan Estratégico para su empresa orientado a una meta de crecimiento, abordando las materias consideradas, de la mano de un mentor, que le acompañará en la toma de decisiones, desarrollo y ejecución.

Donación de excedentes

No es la única novedad. Cesur también estrena Non Stock, una herramienta que conecta a empresas con excedentes en stock de productos no perecederos, con organizaciones sin ánimo de lucro, que pueden aprovechar estos recursos para sus actividades sociales.

La asociación remarca que cada año en España se pierden miles de millones de euros en productos que no se venden, como televisores, ordenadores, libros, ropa, material de limpieza, mobiliario o material sanitario que suelen acabar en vertederos.

NON STOCK aborda este problema "viendo una oportunidad" y "facilitando a las empresas sus acciones de responsabilidad social corporativa": con esta iniciativa se podrán reducir los costes de almacenamiento y deducir impuestos.

Crecimiento anual del 25%

Las novedades se han presentado en un año en que el Cesur conmemora su décimo aniversario. El balance arroja 245 empresas asociadas, lo que la convierte en la mayor asociación empresarial (de su categoría) por número de socios del país.

En total, aglutina más de 60.000 millones de euros por volumen de facturación agregado de sus empresas asociadas, el 30 % del PIB de Andalucía y el 27% del PIB del sur de España (Andalucía y Extremadura), creciendo a un ritmo de 25% anual y con medio centenar de actividades al año.

Analizando las empresas asociadas a Cesur, que consideran una radiografía fiel del tejido empresarial de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, se observa que priman las empresas dedicadas la industria y energía (21%), seguidas de la Agricultura y la alimentación (14,4%), servicios financieros y de seguros (11,5%) y servicios de asesoría, consultoría y jurídicos (11,1%).

Analizando su tamaño, la mayoría de socios son medianas empresas (43,4%), seguidas de grandes (28,3%), pequeñas (26,2%) y microempresas (2%).