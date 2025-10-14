Highfield Resources se asegura 5,6M€ de financiación de socios estratégicos para impulsar su proyecto de Mina Muga

Vista aérea del proyecto de una de las bocaminas de Muga. Cedida.

Highfield Resources Limited, la matriz australiana de la empresa promotora Geoalcali, ha anunciado la firma de un acuerdo de financiación por 10 millones de dólares australianos (más de 5,6 millones de euros, al cambio actual) con algunos de sus principales accionistas estratégicos.

Por ejemplo, Tectonic Investment Management, EMR Capital Management Limited y otro inversor ya presente en el capital.

La operación permitirá a Geoalcali resolver los trámites administrativos pendientes con la concesión minera de Goyo, además de retomar las negociaciones con socios estratégicos en relación con su proyecto Mina Muga y fortalecer su liquidez para operaciones ordinarias.

“El Proyecto Muga cuenta con el sólido y constante respaldo de sus inversores, que han acompañado cada etapa durante 14 años de compleja tramitación administrativa y legislativa, convencidos del enorme potencial de generación de valor que representa”, ha afirmado el CEO de Geoalcali, Carles Alemán.

Esta ampliación refuerza la posición financiera de la compañía y se estructura a través de nuevas notas convertibles. De esta forma, Highfield Resources ha acordado que las notas previamente emitidas en 2023 también adapten sus condiciones a los nuevos términos, extendiendo su vencimiento al mismo horizonte temporal.

El cierre definitivo de la operación está sujeto a la aprobación de los accionistas en una junta extraordinaria convocada para mediados de diciembre de 2025. Asimismo, la convertibilidad de las notas emitidas a EMR Capital requerirá la autorización del regulador australiano de inversiones extranjeras (FIRB).

Potasa

El apoyo “inquebrantable” de sus inversores, según considera Alemán, “confirma la confianza en un proyecto estratégico no solo para la compañía, sino también para Europa", en un contexto geopolítico en el que la UE necesita garantizar el autoabastecimiento de potasa.

Teniendo esto en cuenta, iniciativas como Mina Muga representan un impulso hacia la soberanía y la seguridad alimentaria. Especialmente, para poner fin a la dependencia de las importaciones de Rusia y Bielorrusia de este recurso esencial para un sector estratégico como la agricultura.

De esta forma, Highfield Resources y sus inversores abogan para que proyectos propios como Mina Muga contribuyan a reforzar la resiliencia de Europa frente a posibles desequilibrios en el suministro.

Tectonic Investment Management cuenta con una sólida trayectoria en la gestión de inversiones vinculadas a sectores estratégicos, entre ellos la minería y los recursos naturales, considerados pilares fundamentales de la economía australiana. Su enfoque se centra en apoyar proyectos sostenibles y con un impacto positivo en cadenas de suministro críticas.

Por su parte, EMR Capital es un fondo de inversión con una trayectoria consolidada en la financiación y gestión de proyectos mineros a nivel global. Su equipo combina experiencia técnica y financiera, lo que le permite aportar no solo capital, sino también conocimiento operativo y estratégico en el desarrollo de minas de alto valor.