Ryanair anuncia su tercer recorte en España: eliminará 1,2 millones más de plazas para la temporada de verano de 2026

Este recorte se suma a los anteriores, totalizando más de tres millones de plazas menos debido a las "elevadas tasas de Aena", según Michael O’Leary.

La aerolínea suprimirá todos los vuelos con origen y destino en Asturias, tras retirarse previamente de otros aeropuertos como Valladolid y Tenerife Norte.

Ryanair eliminará 1,2 millones de plazas en España durante el verano de 2026 en aeropuertos regionales.

La low cost Ryanair ha vuelto a anunciar un nuevo recorte en España y ya van tres. La irlandesa eliminará 1,2 millones de plazas para la temporada de verano (de finales de marzo a principios de octubre de 2026) en los aeropuertos regionales.

En concreto, Ryanair suprimirá todos los vuelos con origen y destino a Asturias, es decir, sale de este aeropuerto como ya hizo con los de Valladolid, Jaén, Vigo y Tenerife Norte.

Este recorte se suma a las 800.000 plazas eliminadas en verano de 2025 y el millón que anunció para la temporada de invierno 2025-2026. En total, más de tres millones de plazas menos.

¿El motivo? "Las elevadas tasas de Aena", ha asegurado Michael O’Leary, CEO de Ryanair Group, durante una rueda de prensa celebrada en Madrid. Aena tiene intención de incrementar las tasas aeroportuarias un 6,5% para 2026.

“Necesitamos que las tasas bajen un 50% en aeropuertos como Valladolid y Jerez para estimular la demanda”, ha reclamado.

Para Ryanair Aena es un “monopolio” en el que su planteamiento consiste en cobrar tarifas similares en los aeropuertos regionales y en los más transitados, como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga.

De hecho, O’Leary ha asegurado que añadirá para la temporada de verano de 2026 unas 600.000 plazas más en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, pero recortará en los regionales.

“El Gobierno español demuestra que no le importa. Le hemos presentado varios planes de crecimiento”, ha dicho O’Leary.

Uno de ellos pretendía aumentar un 40% el tráfico para 2030, alcanzando los 77 millones de pasajeros al año.

Equipaje

Este anuncio lo ha hecho justo el día en el que la Comisión Europea ha dado la razón a Ryanair y otras low cost con la apertura de un procedimiento de infracción a España por la sanción del Ministerio de Consumo de 179 millones de euros por el cobro de equipaje de mano.

Para Ryanair es “muy importante el paso que ha dado la CE” y ha pedido que se retire la multa. Pero desde el Ministerio de Consumo han asegurado que irán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a defender "con todo rigor" su posición, basada en la ley española.