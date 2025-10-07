La franquicia del tóner Prink entra en concurso de acreedores y una empresa creada 6 meses antes plantea su compra

Un Juzgado de lo Mercantil de Valencia ha declarado en concurso de acreedores a la empresa Prink Iberia SL, una de las mayores distribuidoras al por menor de tóner para impresoras.

Así consta en una resolución judicial, fechada el pasado mes de febrero y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

El 13 de enero de este año, fue la compañía, con domicilio social en Gandía (Valencia), la que solicitó la declaración voluntaria del concurso de acreedores.

Una representante de la empresa también presentó en el Juzgado una "oferta vinculante de adquisición de la unidad productiva", que es una alternativa que evita la liquidación de sus bienes.

Por tanto, Prink comunicó al Juzgado que otra compañía —en este caso, Tinta Fácil SL— pretende hacerse con ella. Esta sociedad fue creada en octubre de 2024. Es decir, sólo seis meses antes de su propuesta de adquisición.

Según relata la resolución a la que ha tenido acceso este periódico, la documentación entregada por Prink al Juzgado constata que la compañía no puede "cumplir regularmente sus obligaciones" y ha "justificado el endeudamiento" y su "insolvencia actual".

Tal y como consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de Valencia del 20 de agosto de 2024, la compañía suscribió una ampliación de capital de 1.550.000 euros. Ahora bien, el resultando acabó siendo mayor y alcanzó los 2.789.437,54.

No obstante, tal y como subrayaba la Audiencia de Sevilla en una reciente sentencia, los precios que Prink, como franquiciadora, cobraba a sus franquiciados por proporcionarles los productos de la marca, causaron "una situación de imposible explotación del negocio por los escasísimos márgenes comerciales".

Concurso de acreedores

Un concurso de acreedores es un procedimiento legal destinado a resolver la situación de insolvencia de una persona o empresa que no puede hacer frente a sus deudas.

Su objetivo principal es garantizar un reparto ordenado y justo del patrimonio del deudor entre todos sus acreedores, tratando de evitar la liquidación si es posible y, en su lugar, favorecer la continuidad de la actividad económica.

El proceso se inicia cuando el deudor, al prever o constatar su incapacidad para pagar, presenta la solicitud ante un Juzgado de lo Mercantil.

También pueden promoverlo los acreedores cuando demuestren que el deudor ha cesado en sus pagos. Una vez admitido el concurso, el juez declara formalmente el estado de insolvencia y nombra a un administrador concursal, encargado de supervisar o sustituir en parte la gestión económica del deudor, dependiendo de la gravedad del caso.

El administrador concursal verifica los bienes, derechos y deudas existentes, e identifica a los acreedores, clasificándolos según su tipo de crédito: privilegiado, ordinario o subordinado.

Después de ese análisis, se abre una fase de convenio o una de liquidación. En la fase de convenio, el deudor intenta alcanzar un acuerdo con los acreedores para aplazar pagos, reducir deudas o establecer nuevas condiciones, con el fin de mantener su actividad.

Si ese convenio no se aprueba o resulta inviable, se pasa a la fase de liquidación, donde se venden los activos de la empresa para repartir lo obtenido entre los acreedores.