Tramas Home buscará ser la referencia de la 'clase media’ frente a Zara y H&M con una apertura al mes durante 5 años

"Queremos democratizar el buen gusto en las casas". Así se resume la idea con la que Tramas ha empezado a desplegar su nueva cadena de tiendas 'Home', un nicho en el que quieren convertirse en referentes para la 'clase media' frente a quienes comandan actualmente en este segmento, Zara Home y H&M Home.

¿Cómo? Con productos más competitivos en precios, en algunos casos hasta un 50% inferiores a los disponibles en otras marcas, pero de alta calidad, responde Margarita Reguera, fundadora de Tramas Home y responsable de diseño de Producto.

La nueva cadena de decoración de hogar nace como sociedad independiente al grupo, y cuenta por ello también con ritmo propio: la idea es pasar de la actual veintena de puntos de venta con los que cuentan en España y Portugal –y que empezaron a abrirse este mismo verano– a un centenar de tiendas en cinco años.

A un ritmo de una apertura por mes, sostiene Reguera durante la apertura en Sevilla de la flagship de la marca. La previsión es que en un lustro ronden los 70 millones de facturación, una cifra que no les parece en absoluto una locura: ven factible crecer a un ritmo anual del 25%, como ya hace Tramas.

El equipo comandado por Reguera insiste en que la clave es que apuntan a un segmento de mercado en el que consideran que no tienen competencia: la gran clase media.

De izquierda a derecha: Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla; Marina Hernández, del Área de Dirección de Marketing de Tramas Home; Margarita Reguera, fundadora de Tramas Home; el delegado municipal de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel y el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero. Cedida.

El precio, resumen, es el elemento diferencial con respecto a otras opciones disponibles: más asequibles, pero, aseguran, con un plus de calidad.

La aparente 'fórmula de la Coca-Cola' es, en realidad, un fuerte ajuste de los márgenes de Tramas Home, que quiere mantener sea como sea los precios asequibles que les han hecho reconocidos con la marca genérica Tramas, especializada en todo tipo de textiles.

Así, la diferencia que introduce Tramas Home es, por un lado, el concepto –locales enfocados en decoración de hogar que incluyen textiles y no textiles que participan en la misión, desde sábanas y toallas a jarrones y vajillas– y también diseño, que se vuelve más detallista y variado, asegura Reguera.

Aunque las tiendas llevan poco tiempo abiertas, las primeras sensaciones ya han llevado a elevar las previsiones de facturación conjunta de Tramas, que ahora aspira a alcanzar unas ventas de 115 millones este año.

Así las cosas, la marca Tramas suma ya 230 tiendas y 1.000 trabajadores, unas cifras que la empresa sevillana quiere disparar: a principio de este año se fijó como objetivo alcanzar en cinco años una facturación de 300 millones de euros, con un crecimiento anual sostenido del 25%.

El plan para lograrlo se apoya en parte en Tramas Home, que tras desembarcar en Portugal prepara el salto a Italia. Aunque hay más iniciativas para alcanzar la cifra redonda.

Una estrategia es seguir incrementando la superficie de las tiendas de Tramas, que ya se sitúan de media, entre los 200 y los 350 metros cuadrados, algo considerado decisivo para aumentar las ventas y, además, seguir explorando el segmento de la ropa cómoda para estar en casa.

Este nicho, que comenzaron a vender tras la pandemia, ya aporta un crecimiento del 10% anual, lo que le convierte en otra apuesta clave.