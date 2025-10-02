Sorpresa y euforia en el BBVA por las críticas de Sabadell a su accionista mexicano: creen que les acerca al 50% en la opa

El apoyo del accionista mexicano del Banco Sabadell, David Martínez Guzmán, a la opa de BBVA ha dado alas a la entidad de Carlos Torres para mostrarse más segura que nunca sobre el éxito de su operación.

Si bien en el banco catalán no se han sorprendido de la decisión del accionista particular más importante del banco vallesano, en la entidad vasca se muestran extrañados por las críticas que se lanzaron sobre él desde la dirección catalana, en el sentido de que "nunca fue un accionista estratégico" del banco.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha tomado el tono triunfalista para animar al resto de socios, porque "la decisión de David Martínez habla por sí sola, la opa superará el 50%". Al menos están seguros de que su apoyo les acerca a ese resultado.

El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, siempre ha dicho que el mexicano es un accionista que entra en empresas tensionadas (distressed), de forma que se esperaban que acudiera a la opa para entrar en un grupo más consolidado.

Cuando todavía faltan nueve días para el fin del plazo de aceptación, en el seno del BBVA tienen "pocas dudas" de que habrá un apoyo mayoritario a la opa. Aseguran que eso se desprende de las conversaciones que han tenido con muchos de los accionistas.

Frente a ello, en el Sabadell aseguran que el 40% de los accionistas son minoritarios, y un 80% de ellos clientes fieles del banco que no van a secundar la oferta. Tampoco creen que lo haga el 5% que son socios estratégicos.

El mexicano David Martínez controla un 3,86% de las acciones de la entidad y el efecto arrastre de su decisión se dejará notar en la recta final de la opa. Queda por saber qué harán los fondos de inversión, que son accionistas comunes de ambos bancos y que pueden decantar la operación de un lado o de otro.

Desde el BBVA siempre se han mostrado seguros de tener el apoyo de esos fondos, lo que les garantizaría algo más del 20% del capital del Sabadell al final de la operación.

En el caso de los minoritarios, un informe de Bankinter aseguraba este miércoles que los datos internos de BBVA y de Sabadell apuntan a que entre un 20% y un 25% ya habrían acudido a la opa.

Un porcentaje que, unido al efecto del accionista mexicano y varios de los fondos que ya han anunciado que venden, puede decantar la opa hacia una proporción superior al 30%, que es la condición mínima para que el BBVA decida seguir adelante o retirarse.

Torres sigue centrado en el 50% y no quiere analizar una opción menor (de más del 30%) que le obligaría a lanzar una segunda opa, si bien nunca ha descartado ese camino más largo y costoso para hacerse con el control de Sabadell.

Aun así, desde el banco se recuerda que esa segunda opa debe hacerse a un precio "equitativo" que BBVA propondrá sobre el mayor que haya en el mercado durante la operación, pero que tendrá que ser refrendado por la CNMV.

Torres ha recordado de nuevo que la segunda opa es una mala opción para los accionistas, porque sería en metálico y tendría efectos fiscales (4.000 euros de media de pago a Hacienda).

La opa sería neutra desde el punto de vista fiscal sólo si BBVA logra más de un 50% de las acciones. En caso contrario, se entraría en un proceso que puede alargar el resultado final de la operación hasta el primer trimestre del año que viene.

"Probabilidad de éxito baja"

Tras los últimos acontecimientos, los analistas siguen divididos entre si las condiciones de la operación son atractivas o no. Es decir, sobre si la opa llegará a buen puerto, y si ese puerto será del 30% o del 50%.

En Bankinter consideran que "la probabilidad de éxito es baja".

Fundamentan esta opinión en que el canje –una acción de BBVA por cada 4,8376 títulos de Sabadell- valora a la entidad vallesana en unos 3,38 euros por acción, importe inferior al precio objetivo que los expertos otorgan y que es de 3,75 euros.

Sin embargo, sí es superior al precio objetivo medio que dan las casas de análisis, y que según recoge LSEG, es de 3,31 euros.

"La prima actual no parece suficiente para convencer a un porcentaje elevado del capital y la oferta de BBVA está condicionada a la aceptación de más del 50% de los derechos de voto de Sabadell", añaden los analistas de Bankinter.

Tomando como referencia los precios a los que cerraron el miércoles BBVA y Sabadell, 16,37 y 3,29 euros, respectivamente, la prima es del 2,85%.

En la entidad también hacen referencia a que se desconoce el porcentaje de aceptación actual de los inversores institucionales, y que representan el 60% de la entidad de origen catalán.

Asimismo, consideran que "el porcentaje de aceptación de los inversores minoristas es muy bajo".

"En definitiva, con la información disponible actualmente, parece complicado que BBVA consiga más 50% de los derechos de voto", reiteran. Recuerdan que si la entidad vasca reduce el umbral de aceptación al 30%, la operación se alargaría entre cuatro y seis meses más.

En Renta 4 ponen el foco en el sí de Martínez Guzmán a la venta de sus acciones. Consideran que ensombrece la mejora de la retribución al accionista aprobada por Sabadell.

El banco presidido por Josep Oliu ha mejorado la retribución al accionista con cargo a 2025 hasta los 1.450 millones de euros, es decir, 150 millones más, apoyado por el capital generado hasta agosto.

Por tanto, abonará un segundo dividendo en efectivo de 0,007 euros por acción el 29 de diciembre.