Momoven ficha a uno de los fundadores de Hawkers para crear "el Airbnb de las motos"

Momoven, la plataforma líder en España de alquiler de motos premium entre particulares, ha incorporado a su equipo estratégico a Javier Martínez, cofundador de las gafas de sol Hawkers y actual CEO del Finetwork XTI Mir Racing Team.

El emprendedor se une como consejero ejecutivo para aportar su experiencia en escalado de negocio digital, construcción de marca e internacionalización, así como su conocimiento directo del mundo del motociclismo.

La llegada de Martínez a Momoven se produce en un momento clave para la startup, que acaba de cerrar una ronda de inversión de 850.000 euros donde, precisamente, ha entrado como inversor el piloto Álex Márquez, segundo clasificado de MotoGP y hermano del campeón Marc Márquez.

Con esta inyección de capital, Momoven prepara la expansión de su modelo de negocio a nuevos mercados.

Martínez estará justo por debajo del CEO de la compañía, David Berbel, pero su rol será "muy importante" en la toma de decisiones de la empresa. De hecho, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, ya ha comprometido una próxima inversión en la firma, aunque no ha trascendido la cuantía total.

Cabe recordar que Martínez ha trabajado en la gestión de talentos como Pedro Acosta o David Almansa, reforzando su vinculación con el motociclismo profesional. Respecto a Momoven, su ambición es convertirla en "el Airbnb de las motos".

Momoven ya cuenta con 100.000 usuarios registrados, más de 8.000 motos activas en la plataforma y centros automatizados en Madrid, Barcelona y Valencia.